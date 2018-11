Grüne Abgeordnete am Telefon

„Ansprechbar – Telefonsprechstunde und Bürgergespräch“ lautet das Motto, wenn die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Bündnis 90/Die Grünen) für kommenden Mittwoch, 14. November, um 18.30 Uhr, zu einem Bürgergespräch im Nebenraum des Restaurant Seeblick in Rheinau Süd einlädt. Die Abgeordnete wird von ihrer Tätigkeit in Stuttgart berichten und für Fragen und Anliegen aus dem Stadtteil zur Verfügung steht. Unter der Telefonnummer 0621/12 80 73 02 können Bürger Elke Zimmers Wahlkreisbüro auch außerhalb dieses Termins erreichen. „Es ist mir wichtig, persönlich für Bürger in Mannheim ansprechbar zu sein. Das bin ich natürlich bei Infoständen und Gesprächen direkt in den Stadtteilen, bei Landtagsfahrten und Veranstaltungen“, so Zimmer: „Aber nicht alle haben die Möglichkeit, zu solchen Terminen zu kommen, und manchmal gibt es einfach auch Themen, die nicht bis zur nächsten guten Gelegenheit warten können. Darum freue ich mich sehr, wenn auch Anliegen per Mail oder telefonisch über mein Büro an mich herangetragen werden.“ mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018