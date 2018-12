Händels Konzert als Höhepunkt

Mit weihnachtlichen Klängen erfüllten Schüler des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums an zwei Abenden die voll besetzte Matthäuskirche. Chöre und Orchester beschertem dem Publikum einen Hörgenuss der Extraklasse.

Diese Extraklasse bekam man schon zu spüren, noch bevor der erste Ton überhaupt durch die Kirche klang. Orchester und Chöre betraten die Bühne ruhig und diszipliniert, am Platz saß bei den Instrumentalisten jeder Handgriff, und es machte Freude zu hören, wie professionell die jungen Sänger auftraten.

Eröffnet wurde das Konzert vom Unterstufenchor mit dem fröhlichen und bisweilen amüsanten afrikanischen Lobgesang „Sanna Sannanina“. Ein zauberhafter Kontrast war ihr engelsgleiches Gesang beim nachfolgenden innigen Lied „Marie durch ein Dornwald ging“. Mit dem Knabenchor hatte der Unterstufenchor vor kurzem einen Auftritt in der Mannheimer Synagoge. Eines der jüdischen Lieder „Halicha Le – Kejssarja“ gaben sie jetzt zur Freude des Publikums auch in der evangelischen Kirche in Neckarau zum Besten. Der Knabenchor hatte bekannte Weihnachtslieder eingeübt. Bei „Joy to the world“ und „Hört der Engel helle Lieder“ fiel es angesichts der schönen Melodien schwer, nicht lauthals mitzusingen.

Momente der Besinnung

Doch zu einem richtigen Weihnachtskonzert gehören auch Momente der Besinnung und des Innehaltens. Dafür sorgte das himmlische „Veni Domine“ des Knabenchors. Die mehrstimmige Vertonung von Felix Mendelssohn war eine Herausforderung für die jungen Sänger, die diese aber genauso bravourös bewältigten wie Christina Rossettis „In the bleak midwinter“.

Das Männervocalensemble sorgte mit „The first Noel“, gesungen a capella, für Gänsehaut pur. Im Mittelpunkt des Auftritts vom Oberstufenchor Stimm-Band zusammen mit Les Voix Dorée stand eines der beliebtesten Stücke des Komponisten Benjamin Britten. Umrahmt wurde der glänzende Auftritt von vier anspruchsvolleren Weihnachtsstücken: „Domine ad adjuvandeum me festina“ von Franceso Zagatti, „Frohlocket, ihr Völker“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Georg Friedrich Händels wundervollem Choral „Thou art zhe glory of their strength“ sowie Marten Lauridsens „O magnum mysterium“.

Schulleiterin Heike Frauenknecht dankte den Schülern für die wochenlangen Vorbereitungen neben Test und Klausuren sowie den gelungenen Auftritt. Nicht zuletzt ist das Musizieren auf so hohem Niveau der Verdienst einer engagierten und fachlich versierten Musiklehrer-Garde. Matthias Billinger, Ulrike Hurek, Peter Jacob, Dorothea Mertens, Larissa Spilker, Anne Westrich und Immanuel Zeh inspirieren die Schüler seit Jahren zu starken Ensemble-Leistungen und erhielten dafür wahre Beifallsstürme von den Schülern und vom Publikum. Die Schulleiterin dankte auch dem Elternbeiratsvorsitzenden, Peter Schäfer, für langjährige Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Erhebende festliche Stimmung erfüllte das beeindruckte Publikum beim Höhepunkt des Abends, als von der Empore herab Georg Friedrich Händels Konzert für Orgel (Charlotte Vitak) und Orchester erklang, von den Musikern virtuos und erstaunlich ausgereift intoniert.

An den freudigen Gesichtern der Mitwirkenden konnte man ablesen, mit welcher Begeisterung die Schüler trotz bisweilen anstrengender Probenarbeit bei der Sache sind. Nach dem grandiosen Finale des Blasorchesters mit Andrew Lloyd Webbers „Pie Jesu“ bedankte sich das Publikum mit stehendem Applaus. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Macht hoch die Tür“ ging der unvergessliche Abend wie immer zu schnell vorbei. Die freiwilligen Spendengelder kommen der weiteren musikalischen Arbeit am Gymnasium und verschiedenen Benefizprojekten zugute.

