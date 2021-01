„Handwerker des Herrn“ geht

Kein Händedruck, keine Umarmung – es war ein Abschied ganz im Zeichen von Corona: Pfarrer Günther Welker verabschiedete sich von der MarkusLukasGemeinde. Auch wenn ein „ordentliches“ Adieu nicht möglich war, war der Seelsorger doch froh, zumindest in eingeschränkter Form „Danke“ sagen zu können.

Mehr als 35 Jahre hatte Welker das Gemeindeleben auf dem Almenhof mitgestaltet und geprägt. „Ich freue mich, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier stehe, das ist ein Geschenk und auch ein Rückblick für die Gemeinde, in der wir eine Heimat gefunden haben“. Mit Worten des Propheten Jesaja eröffnete Welker seinen letzten Gottesdienst in der Lukaskirche auf dem Almenhof. Das Gotteshaus ermöglichte 100 Personen einen Sitzplatz. Weitere Menschen fanden im Gemeindesaal Platz, wohin der Gottesdienst übertragen wurde. Immerhin konnten viele Gemeindeglieder im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit nutzen, Pfarrer Welker noch einmal persönlich zu danken und ein paar gute Worte und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Sichtlich schwer fiel es einigen, dabei auf eine herzliche Umarmung oder einen festen Händedruck verzichten zu müssen, denn die Abstandsregelung von anderthalb Metern galt natürlich auch hier.

Zuvor hatte Welker seine Zeit auf dem Almenhof Revue passieren lassen. Dabei stellte er das Besonders der Lukasgemeinde heraus: „Das Miteinander und dass die Gemeinde keine feste Traditionen kennt“. Alles sei aus der Gemeinde heraus entstanden, die er habe begleiten und fördern und der er habe helfen dürfen, wo man ihn brauchte. Die Nähe zur Gemeinde sei ihm besonders wichtig gewesen. Hier habe auch mal gelacht werden dürfen. Doch es habe auch Tage gegeben, die nicht von Fröhlichkeit geprägt waren, spielte Welker auf den Kampf um die Eigenständigkeit der Gemeinde an.

Verliebt in die Menschen

Wegen der steten Veränderungen der vielen Aktivitäten, von den Kitas, über die Kreise und Gruppen bis hin zum Chor, habe man gemerkt, dass man das Bild von Gemeinde so nicht halten kann. „Deshalb war es gut und wichtig, dass wir uns geöffnet haben hin zum Miteinander, was auch mal ein Gegeneinander war“, stellte Welker mit Blick auf den Zusammenschluss zur MarkusLukasGemeinde fest. Genauso dankbar und lobend, wie Welker sich über das Gemeindeleben im Almenhof geäußert hatte, richteten einige Vertreter der Evangelischen Kirche und Gemeinde ihre Worte an Welker. Dekan Ralph Hartmann berichtete: „Eigentlich bin ich mehr so was wie Handwerker“, habe Welker bei einer Kirchenversammlung ihm gegenüber erklärt. Und er habe gespürt, wie gerne Welker seine Arbeit in der Gemeinde gemacht hat, „dass er in die Lukaskirche verliebt ist“. Die Klarheit des Raumes entspreche dem Pfarrer, der auch in die Menschen der Gemeinde verliebt sei.

Hartmann lobte „die offene und menschliche Atmosphäre der Lukasgemeinde“. Was er geschätzt habe an Welker, der außerdem acht Jahre lang Dekan-Stellvertreter war, sei, „dass er immer die Stimme des Gemeindepfarrers, der Basis war, der seine Gemeinde verteidigt hat wie ein Bär, wenn es ihr an den Kragen ging.“ Auch Andrea Stefanski vom Ältestenkreis dankte Welker „für viele Jahre wunderbarer und ereignisreicher Zusammenarbeit, seine Offenheit gegenüber den Ideen anderer, das vertrauensvolle Miteinander und seine wunderbar bewegenden Gottesdienste, die zum Nachdenken anregten“.

So ganz verlassen werde Welker die Almenhofer Gemeinde zum Glück nicht. Er habe hier ein neues Zuhause gefunden. So war es denn kein endgültiges „Lebewohl“, sondern erst mal ein „Auf Wiedersehen“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021