Heiteres aus den 60er Jahren

Manuela, Peggy March, Connie Francis und Trude Herr auf der Bühne in Neckarau, kein Mensch hätte das je für möglich gehalten. Das Rhein Neckar Theater hatte es jedoch mit seiner Comedy-Revue durch die 1960er Jahre geschafft, nicht nur die Schlagerstars vergangener Tage wieder aufleben zu lassen. Es lagen Musik, Sektlaune und der Geruch frisch gebratenen Gulaschs in der Luft, als das Ensemble um Regisseurin Felicitas Hadzik mit der Comedy-Revue „Willkommen in den Sixties“ im Rhein Neckar Theater seine Premierenvorstellung gab.

„Die Älteren im Saal werden sich erinnern und die Jüngeren sich wünschen, dabei gewesen zu sein“, hätte es Produzentin Dagmar „Daggi“ Ginster (Barbara R. Grabowski), ganz im Stil der 60er Jahre mit Petticoat, treffender nicht formulieren können. Der Text der Comedy-Revue stammt wieder aus der Feder von Theaterchef Markus Beisel: Erzählt wird die Geschichte von Katharina Bischoff (Rosa Sutter).

„Quoten-Kathy“, wie man sie später nur noch nannte, war die erste Frau, die eine Kochsendung im deutschen Fernsehen moderieren durfte. Mit ihrer frechen, humorvollen Art fegte sie die Konkurrenz von den Bildschirmen, allen voran den amtierenden Platzhirsch Clemens Walmenroth (Markus Beisel). Gemeinsam mit ihrer Produzentin Dagmar „Daggi“ Ginster (Barbara R. Grabowski) revolutionierte sie das Frauenbild der 60er Jahre. Der Eröffnungssatz jeder ihrer Sendungen wurde zum geflügelten Wort: „Willkommen in den Sixties!“ Zahlreiche Lieder den 60er Jahren, unter anderem aus der Feder von Cynthia Weil und Barry Man, Heinz Korn, Randy Randolph oder Ralph Maria Siegel, wurden von Jinglemacher Detlev Buchholz live gespielt. Voll Inbrunst von Barbara R. Grabowski, Rosa Sutter und Markus Beisel gesungen, weckten die Hits der 60er Jahre nostalgische Gefühle bei den Theaterbesuchern. Darunter „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Mit 17 hat man noch Träume“, „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ oder „Heißer Sand“, die verzücktes Erinnern in die Gesichter zauberten und für kräftigen Applaus vom Publikum sorgten.

Bravo-Rufe erfüllen den Saal

Und als die Drei dann auch noch „Ich will keine heiße Schokolade“ oder „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“ zum Besten gegeben hatten, war’s mit der Ruhe im Saal vorbei. Pfiffe vor Begeisterung, euphorisches Klatschen und Zugabe-Rufe erfüllten den Raum. Auch wenn das Gekreische im Saal mit dem Originalton aus den 1960er-Jahren nicht mithalten konnte, so bescherte es den drei Akteuren doch einen herzlichen Empfang auf der Bühne. Mit Titeln wie „Ganz in Weiß“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Mama” und „Ich sprenge alle Ketten” hatten sie einmal mehr an diesem Abend die Begeisterung im Saal geweckt und bei der Mischung aus Mitsingen, Jubeln, Klatschen und Pfeifen konnte man vielleicht einen Eindruck davon gewinnen, wie ein Schlagerstar der 60er Jahre sich seinerzeit gefühlt haben muss.

Insgesamt ein sehr unterhaltsamer Abend, bei dem die schrägen Tanzeinlagen ebenso zur Belustigung beitrugen wie die vielen lustigen Einfälle und Kostüme (Markus Beisel), bei denen sich die Künstler auch selber auf die Schippe nahmen.

