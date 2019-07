Helferinnen für Aktionstag gesucht

Die Johannisgemeinde in der Rheinaustraße 19 bietet für Dienstag, 30. Juli, ein Fahrradverkehrstraining in der Jugendverkehrsschule für geflüchtete Frauen aus der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in der Industriestraße an. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Johanniskirchplatz, geplante Rückkehr ist um 17.30 Uhr. Die Tour ist eine Aktion der Initiative „Willkommen an Johannis“. Es werden noch Begleiterinnen zum Übersetzen sowie zum Unterhalten und eventuell zur Kinderbetreuung gesucht. Frauen, die diesen Ausflug begleiten möchten, können sich für nähere Informationen im Pfarramt Johannis unter der 0621/82 40 74 melden. mai

