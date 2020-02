Heulen, jammern – und auch kichern

Was für ein Wehklagen, was für ein Geheul! „Die Fasnacht wird zu Grabe getragen“, verkündete schluchzend der Präsident der Neckarauer Narrengilde „Die Pilwe“, Rolf Braun. Nun, ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein, in das Schluchzen mischte sich auch so manches kaum verstecktes Kichern.

In der Gaststätte Dioni am Schindkaut haben sich die wackeren Narren versammelt, um bei schmackhaften Heringen Abschied von der „fünften Jahreszeit“ zu nehmen. Die Trauer hielt sich in Grenzen, denn Präsident Rolf Braun sprach in seinem Rückblick von einer erfolgreichen Kampagne, um schließlich die Gemeinde mit den Worten zu trösten: „Die nächste ist in knapp neun Monaten, die kriegen wir auch noch rum.“

Ausverkaufte Sitzungen

Einmal mehr habe sich gezeigt, erklärte Braun, dass die Einführung der Pilwenacht vor wenigen Jahren die absolut richtige Entscheidung gewesen sei. Regelmäßig sei die beliebte Veranstaltung, die seinerzeit die zweite Prunksitzung ersetzte, ausverkauft.

So auch diesmal. Damit nicht genug, bereits jetzt habe die „Pilwe“ schon rund 100 Bestellungen für Karten im nächsten Jahr. Nicht ganz so viele Zuschauer hätten dagegen in den Casinosaal des Großkraftwerkes die Prunksitzung besucht. „Womöglich ist sie in dieser Art vor dem Aus“, sinnierte der Präsident. Eigentlich schade, denn gerade in diesem Jahr war sie mit ihrer Mischung aus Gardetanz, Bütten und Musik besonders gut gelungen.

Doch die Neckarauer Narren haben neben der beliebten Pilwenacht auch noch weitere populäre Veranstaltungen. Beim Gardeball zählten sie an die 800 Besucher, „damit sind wir an der Grenze des Machbaren“, stellte Braun fest. Erfreut zeigte er sich auch über die zahlreichen Besucher der Vorstellung der Garden, verbunden mit Rindfleischessen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren bemerkten die Fasnachter weniger Zuschauer entlang des Zugweges beim Zügel, doch das schrieb Braun dem Wetter zu.

Präsidenten dankt Helfern

Der Dank des Präsidenten galt den Sponsoren und den Mitwirkenden. Sein Lob galt den Garden und ihren Trainerinnen und Betreuerinnen. Mehr als 70 Tänzerinnen nennt inzwischen die Narrengilde ihr eigen.

Zuletzt galt es die Herrschaft an die weltliche Obrigkeit zurückzureichen. Bei der Entgegennahme des Rathausschlüssels verlangte „Bürgermeister“ Walter McDavid, seines Zeichens Leiter des Bürgerservices, auch noch die „Stadtkasse“ sowie den von Nicolas Kranczoch gestalteten närrischen Rathausausweis. Doch die ohnehin leere Kasse gab es nicht – und den Ausweis behielten folglich die Pilwe.

Die nächste Kampagne kommt bestimmt, dann soll der Ausweis wieder zum Tragen kommen.

