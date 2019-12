Hip-Hop-Rhythmen bereichern die Stimmen im Gotteshaus

Während ihrer Ansprache verglich Schulleiterin Heike Frauenknecht die Pausen in der Schule mit den Pausen innerhalb kompositorischer Werke: „Ohne Pausen, ohne Atem holen wäre Konzentration nicht möglich“, erklärte Frauenknecht, wie wichtig solche Momente der Stille nicht nur für den Schulbetrieb, sondern auch für Aufführungen sind. Denn aus Stille, die in der Musik oft dem Spannungsaufbau dient, könne Neues entstehen. In der proppenvollen Matthäuskirche gaben diverse Ensembles des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums (JSB) an zwei aufeinanderfolgenden Abenden ein Weihnachtskonzert.

Wer da zu spät in die Kirche kam, erhielt keinen Sitzplatz mehr und musste das Konzert im Stehen verfolgen. Für das Bereitstellen der Matthäuskirche bedankte sich Frauenknecht bei den Pfarrern Regina Bauer und Tobias Hanel. „Was wäre ein solches Konzert in einer Turnhalle? Das geht bei einem Weihnachtskonzert gar nicht“, so Frauenknecht. Es lag am Knabenchor unter Leitung der Dirigenten Immanuel Zeh und Matthias Billinger, das Konzert am zweiten Abend mit dem Stück „The Infant Christ“ von Peter Cornelius zu eröffnen. Außerdem sangen die Jungen das Werk „A Ceremony of Carols“ des Komponisten Benjamin Britten, das sich aus mehreren Teilstücken wie „Wolcum Yole!“ und „This Little Babe“ zusammensetzt. Zur Unterstützung des Knabenchors zupfte Harfenistin Rachel Kelz an ihren Saiten. „Der Immanuel Zeh von der Fachschaft Musik hat meine Homepage im Internet gefunden“, sagte die 34-Jährige: „Mit einer Harfe kann man in unterschiedlichen Bestzungen spielen, vom Chor bis zum Orchester.“ Ein Höhepunkt war der Unterstufenchor, der mit glockenhellen Stimmen den Oscar-prämierten Song „Shallow“ von Lady Gaga aus dem Kinofilm „A Star Is Born“ kongenial interpretierte.

Soziales Engagement gewürdigt

Als das Männervokalensemble Pentatonix nach vorne trat, um „Carol of The Bells“ anzustimmen, gesellte sich der dunkelhäutige Beatbox-Sänger Elijah Salaah dazu, der für den Rhythmus mit dem Mund perkussive Geräusche nachahmte, wie ein menschliches Schlagzeug. Die musikalische Technik des Beatboxing entstammt der Hip-Hop-Kultur. „Als wir Salaah über das Internet entdeckt haben, war das ein richtiger Glücksgriff, er bereichert unseren Chor sehr“, versicherte Dirigent Billinger, der seit zehn Jahren am JSB unterrichtet.

Der Förderverein verlieh einen Preis für besonderes soziales Engagement an die Schüler Lazaro Bayer und Maya Wulff. Außerdem spielten beim zweiten Weihnachtskonzert Les Voix Dorées die Stücke „Vulcan“ von Jenny McLeod, und „Mary’s Cradle Song“ von Max Reger, der Stimmband-Chor Werke von John Rutter, der Unterstufenchor die „Merseburger Zaubersprüche“ und „Akekho ofana no Jesus“, das Streichorchester Sätze aus dem Konzert für Klarinette und Orchester Opus 3 von Stamitz und das Blasorchester „The Planets“ von Holst.

Info: Fotostreckeunter www.morgenweb.de/neckarau

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019