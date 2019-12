Hortsituation auf der Tagesordnung

Eine mögliche Verbesserung der Betreuung für Schulkinder, besonders am Spätnachmittag bis 17 Uhr sowie ein Platzsplitting und Mittagessen sind Thema, wenn der Bezirksbeirats Neckarau am Mittwoch, 18. Dezember, um 19 Uhr bei einer öffentlichen Sitzung in der Mensa des Johann-Sebastian-Bachgymnasiums in der Luisenstraße 27 tagt. Die Leitung übernimmt Stadträtin Elke Zimmer (Grüne).

Weitere Tagesordnungspunkte sind die Neuordnung der Grundschulbezirke und weitere Schulentwicklungen. Zudem wird die Möglichkeit eines Zugangs zum Wasser im Naherholungsgebiet Silberpappel für alle Bürger thematisiert sowie aktuelle und zukünftige Nutzungsüberlegungen und Konzepte auf dem Niederbrücklplatz.

Zudem ist eine Verbesserung der die Sicherheit des zweiten Kinderspielplatzes Niederfeld (gezählt ab Haltestelle Neckarau-West) bei der Sitzung Thema. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019