Hummeln und krabbelnde Schildkröten

„Wir verwenden manchmal selbstgebastelte Instrumente und sind oft auf Festivals. Wir suchen die Nische, nicht die große Bühne“, erklärte die freischaffende Theaterpädagogin Nelly Noack in Bezug auf ihr 2011 gegründetes Künstlernetzwerk „Ensemble Tunverwandte“. Im Gemeindesaal der evangelischen Markuskirche veranstaltete Organisatorin Nelly Noack zusammen mit vier Musikerinnen das interaktive Familienkonzert „Aus der Tierwelt“ zum Mitmachen – indem die Künstlerinnen in das Reich der Tierstimmen mit dazu passenden Klangfarben der Instrumente einführten.

„Wir haben uns für den Gemeindesaal entschieden, weil es dort einen warmen Holzboden gibt“, schilderte Erlebnispädagogin Nelly Noack. Um die vier klassischen Musikerinnen Aska Nakaki (Oboe), Zsófia Perneczky (Querflöte), Reiko Monninger-Kamata (Piano) und Louise Thiele (Cello) herum saßen gebannt lauschende Kinder, als Pianistin Reiko Monninger-Kamata ihre Finger über die 88 Tasten flirren ließ, um im Ensemble das eröffnende Stück „Königlicher Marsch des Löwen“ des Komponisten Camille Saint-Saëns zum Besten zu geben.

„Was könnten das für Vögel sein, die nicht gerne fliegen?“, fragte Moderatorin Noack die jungen Besucher im Zusammenhang mit dem folgenden Stück „Poules et coqs (Hühner und Hähne)“.

Raue Haut eines Elefanten

Außerdem stimmte das Ensemble den berühmten Hummelflug aus dem dritten Akt der Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ von Komponist Nikolai Rimski-Korsakow an. „Die Hummeln sumsen noch mal kräftig, machen sich warm und die Bienen sammeln einen letzten Honigvorrat für den Winter“, erzählte Moderatorin Noack.

Zwischendurch stellte Musikerin Aska Nakaki ihre Oboe in ihren Einzelteilen vor, wie zum Beispiel das abnehmbare Mundstück. Gebürtig stammt Oboistin Aska Nakaki, die am Richard-Strauss-Konservatorium in München studierte, aus dem japanischen Kyoto. Zudem war Aska Nakaki eine Stipendiatin der Villa Musica Rheinland-Pfalz.

Im Markus-Gemeindesaal brachte das Quartett überdies die Stücke „Der Elefant“ von Saint-Saëns, „Die Grille und die Ameise“ von Antal Doráti, den „Tanz der Schwäne“ aus dem Ballett „Schwanensee“ von Tschaikowsky und „Der Delphin“ von Francis Poulenc zu Gehör.

An einer riesigen gelben Leinwandzeichnung vermittelte Moderatorin Noack den Heranwachsenden, die raue Haut eines imaginierten Elefanten zu ertasten. Darüber hinaus krabbelte die 33-Jährige mit den Sprösslingen über den Parkettboden wie eine Herde von Schildkröten. Über ihre 88 Tasten ließ Pianistin Reiko Monninger-Kamata klanglich einen wilden Schmetterling flattern, als Hommage an Edvard Grieg. „Wir haben gehört, dass der Schmetterling im Gras gelandet ist, auf einem tiefen Ton“, analysierte Gastgeberin Nelly Noack, die an der Bergstraße in Dossenheim wohnt.

Später ging Moderatorin Noack tief in die Hocke, um mit den Mädchen und Jungs spielerisch das Springen eines Grashüpfers nachzuahmen. Ferner spielte das Ensemble mit seinen Zuhörern ein tonales Tiere erraten.

Mit ihrem Künstlernetzwerk „Ensemble Tunverwandte“ verfolgt die Erlebnispädagogin den Ansatz, sportliche Bewegung in die Programme einzubeziehen. „Wir haben 15 Mitglieder, die meisten davon sind Musiker. Ob wir einen Verein gründen, weiß ich noch nicht so genau, aber wir denken darüber nach“, erklärte Organisatorin Noack.

