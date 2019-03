„Hungersnöte und den Tod vor Augen“

„Für einige ist Heimat ein Ort, für andere mehr ein Gefühl“, erklärte die grüne Gemeinderat-Kandidatin Christina Eberle. „Wir wollen zeigen, dass es damals schon Flucht gab.“ Oftmals verwenden Populisten den unscharfen Begriff „Heimat“ in ihrer Rhetorik und Propaganda. Dass es noch andere Deutungen dieses belasteten Wortes gibt, weltoffenere Interpretationen, dafür veranstaltete soeben der Ortsverband Neckarau/Lindenhof von Bündnis90/Die Grünen einen multiperspektivischen Vortrag über „Meine Heimat, Deine Heimat, Unsere MannHeimat“ mit vier Gastrednern in der Gaststätte des Volkshauses im Stadtteil Neckarau. „Um den Begriff Heimat positiv zu besetzen“, schilderte Grünen-Mitglied Christina Eberle.

Einen beschwerlichen Werdegang mit einigen Höhen und umso mehr Tiefen musste in ihrem noch jungen Leben die syrisch-palästinensische Mitbürgerin Areej Hamada, die fließend die deutsche Sprache beherrscht, gemeinsam mit ihrer Familie durchleiden. Sie schilderte, wie sie in ihrem Heimatland Syrien mit Hungersnöten und dem Anblick von erschossenen Soldaten in den Straßengräben stets „den Tod vor Augen“ hatte.

Bis sich die Familie dazu entschied, über Ägypten und das Mittelmeer vor dem Elend nach Italien zu flüchten, eine klassische Flüchtlingsgeschichte. Inzwischen lebt die Familie Hamada/Ramli in Mannheim. Für den Vortragsabend der Neckarauer Grünenpartei hatte die Familie syrische Speisen für die Besucher zubereitet, zum Beispiel weiße Teigröllchen mit Cremefüllung, eine aufwendig zu backende Süßigkeit namens „Hlaut gaben“.

Zugang in eine neue Welt

Mit einer sozialwissenschaftlichen Auslegung des Begriffes „Heimat“ stieg Gastredner Professor Joachim Vogt vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in sein Referat ein. „Heimat ist nichts Stabiles, sondern fluid und fließend“, schilderte Regionalwissenschaftler Joachim Vogt. Über Sprachen könne man den Zugang in eine neue Welt finden. In diesem Zusammenhang hinterfragte der Institutsleiter die Vokabel „Heimat“ kritisch: Stellt die Heimat einen „abgeschlossenen Raum“ dar oder ist diese Sphäre durchlässig und transparent? Manchmal verliere der Mensch seine Heimat, in einer Verlusterfahrung, gewinne gleichzeitig jedoch eine neue hinzu. „Wir können mit den heutigen Verkehrsmitteln, mit dem Flugzeug, große Flächen überspringen, ohne sie uns anzueignen“, rief Vogt ins Bewusstsein. „Junge Menschen genießen das sehr, sie genießen ihre Mobilität.“ Heimatverein, Heimatvertriebene, Heimatgedichte, Heimatfilm - etliche Bereiche beziehen sich kreativ auf diesen Begriff.

Zwischendurch spielten Sänger Markus Sprengler, der ehemalige Sänger der Ska-Band The Busters, und Gitarrist Stefan Kahne einige Stücke von Sprenglers vor wenigen Wochen erschienenem Album „65//19“. Nicht minder berührend waren die bildhaften Kindheits- und Jugenderinnerungen von Wilhelm Norra an ein Aufwachsen unter schwierigen Bedingungen während des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit sowie der Flucht von Norra aus seiner ostpreußischen Geburtsstadt Lyck. „Es macht einen Unterschied, ob man gezwungen wird, die Heimat zu verlassen, oder ob man freiwillig geht“, erläuterte Zeitzeuge Wilhelm Norra. In eigenen Vorträgen sprachen zudem Norbert Staab vom Verein Geschichte Alt-Neckarau und Doktorand Steven Ross. Hinterher schloss sich eine Diskussionsrunde an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019