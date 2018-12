„Ich male aus der Laune heraus“

Gerdie Eschenbächer saß praktisch in ihrem zweiten Wohnzimmer. Umgeben von über 20 hängengenden und stehenden Bildern dürfte sich die Malerin heimisch gefühlt haben in der Dichte der ausgestellten Kunstwerke. „Gegensätze“, „Welt in Bewegung“ oder „Turbulenzen“ lauten die Namen. Auch der Gastgeber ist für die Malerin kein Unbekannter, zumal es bereits die fünfte Ausstellung in der Galerie von Horst Nico Kress war. Zudem habe er zwei weitere Vernissagen für die Künstlerin organisiert, wie der Galerist betonte. „Damit sind wir bei sieben“, hatte auch Gerdie Eschenbächer richtig gerechnet.

Freude am Ausprobieren

Alle Bilder stünden zum Verkauf „und bleiben bis Januar hängen“, sagte die Künstlerin. Dabei male sie gar nicht so viel am Stück: „Eher aus der Laune heraus.“ Trotzdem werde aus manchem Einzelbild eine Serie. Auch reise sie nicht besonders viel. In der Sehnsucht nach einem blauen Himmel hat es Eschenbächer dann trotzdem in die Türkei oder nach Syrien verschlagen: „Auch hatten wir mal ein Haus in Spanien.“

„Ich probiere gerne etwas Neues aus“, berichtete Eschenbächer. Dabei verwies die Malerin auf ihre Colllagenbilder. Gemalt wird vorwiegend in Rimbach und das im Stehen: „Manchmal nehme ich dann ein Bild von meinem Atelier in die Wohnung hoch, um einen anderen Blick darauf zu bekommen.“ Prinzipiell wisse sie, wann ein Bild fertig sei: „Wenn es mir gefällt!“

Mit dem Beginn des Studiums ihrer Söhne, hatte Eschenbächer ihren Traum realisiert: „Ich wollte immer schon Malerei studieren und begann deshalb ein Studium an der freien Kunstakademie.“ Das sei eine sehr spannende und aufregende Zeit gewesen, wie sie betonte. Seit 1995 ist sie als freie Künstlerin tätig.

Zum Einsatz kommen bei ihr beispielsweise Materialien wie Gips. Sie male aber ebenso mit Acryl oder Wasserfarben. Ihr Thema sei der Mensch im Mittelpunkt seines Daseins „und wie er damit umgeht“. Der Reflexion der eigenen Existenz oder der Beobachtung von außerhalb verleiht sie bei ihren Bildern durchaus einen kritischen Ansatz, der den Betrachter nachdenklich werden lässt.

Gerne würde sie auch eine Installation ausstellen. Vorstellungen dazu existierten bei ihr bereits. Dies brauche jedoch Platz und es sei schwerer dafür die geeigneten Räumlichkeiten zu bekommen. „Aber irgendwann ist es soweit“, versprach Gerdie Eschenbächer. Bis dahin verzaubert sie weiterhin die Besucher ihrer Ausstellungen mit Sujets, vorzugsweise in den Farben Blau und Weiß. jba

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018