Im Hinterhof wird nach alten Rezepten gebacken

In einem Hinterhof in der Rheingoldstraße befindet sich die Bio-Lebkuchenbäckerei von Konrad Friedmann. Die Lokale Agenda 21 Neckarau hat jetzt der Firma einen Besuch abgestattet. „Wie möchten damit auf nachhaltig wirtschaftende sowie innovative Bio-Unternehmen aufmerksam machen“, betont die Vorsitzende der Initiative, Gabriele Thririon-Brenneisen: „Konrad Friedmann begrüßte uns herzlich in der Backstube, wo es irgendwie schon weihnachtlich roch.“

Der ehemalige Manager einer Catering-Firma hat sich vor einigen Jahren in Neckarau niedergelassen und selbstständig gemacht. „Durchaus ein Wagnis“, so Thririon-Brenneisen, „aber er hat es nicht bereut“. Schließlich lebe Friedmann doch seinen Traum. Auf Grundlage von alten Rezepten aus seiner Schwarzwälder Heimat zaubert er Genussvolles in zertifizierter Bioqualität – nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern auch ganzjährig. Zudem bevorzuge er Zutaten aus der Region. Er setze nicht auf Massenprodukte, sondern auf traditionelles Handwerk.

„Seine kleine Backstube hat Konrad Friedmann gemeinsam mit einem Freund eingerichtet“, berichtet Thririon-Brenneisen. Dabei seien vor allem Geräte zum Einsatz gekommen, die vorher schon in anderen Unternehmen in Gebrauch waren und entsprechend umgerüstet und ertüchtigt wurden.

Immer wieder entwickele er neue Ideen und dabei komme dann auch mal edler Whisky zum Einsatz. Die Ware werde zum Beispiel an Bio-Feinkostgeschäfte und Hofläden geliefert sowie auf Messen präsentiert. Auch auf verschiedenen Märkten finde das Angebot viele Abnehmer, so Friedmann. „Wie schön, dass es solche engagierten Unternehmer auch noch ganz in der Nähe gibt“, bilanziert Thirion-Brenneisen. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018