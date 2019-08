Im „Roten Ochsen“ hat es gefunkt

„In Neckarau geboren, in Neckarau mein Herz verloren“, in Reimform bringt Renate Fleck auf den Punkt, warum der „Kappes“ in Neckarau ihre Heimat ist. Und Ehemann Willi Fleck schwärmt: „Ich habe immer hier gewohnt, weil es so schön ist.“ Renate und Willi Fleck sind zwei waschechte Neckarauer. Beide und ihre Tochter wurden im Entbindungsheim Altendorf-Groh in der Waldhornstraße geboren: Willi Fleck 1943, Renate Fleck 1947 und Tochter Nicole 1966. „Und nicht zu vergessen, auch Tennislegende Steffi Graf“, fügt Willi Fleck hinzu.

Renate und Willi Fleck kennen sich seit ihrer Kindheit. Renate Fleck lebte erst in der Adlerstraße, wo ihre Eltern die Bäckerei Geiger betrieben, später in der Friedrichstraße in dem sogenannten „Kappes“, ein Gebiet das von der Friedrichstraße bis zum Großkraftwerk Mannheim reicht und das frühere Arbeiterviertel des großen und reichen Dorfes Neckarau war. Kappes ist die mundartliche Bezeichnung für Weißkohl, der früher von den Arbeitern gegen die Krankheit Skorbut angebaut und verzehrt wurde. Sauerkraut war besonders im Winter eine wichtige Ernährungsgrundlage. Die ursprüngliche Bebauung bestand aus kleinen Siedlungshäusern, in denen eine Familie wohnte und zugleich einen landwirtschaftlichen Nebenerwerb betreiben konnte. Die Eingangstore dienten zur Ein- und Ausfahrt der landwirtschaftlichen Fahrzeuge, wobei neben einer Kleinviehhaltung allenfalls kleine Felder bewirtschaftet wurden – alles für den Eigenbedarf der Familie. Im „Kappes“ steht auch das Elternhaus von Willi Fleck in der Belfortstraße. Als Kind war sein Lieblingsplatz das katholische Gemeindehaus in der Friedrichstraße. „Nach dem Krieg haben wir geholfen, das Haus wieder mit aufzubauen“, erzählt er. Hinten waren die Clubräume und vorne eine Gaststätte (später die Volkshochschule, heute ist es ein Ärztehaus). „Das Gasthaus ,Roter Ochse’ war das Schönste“, schwärmt Willi Fleck. Im ersten Stock befand sich ein Tanzsaal. Das war der Lieblingsort der jungen Leute in den 1960er-Jahren. Hier gab es noch Tanzen zu Live-Musik. Dort hat Renate Fleck auch den Abschluss der Höheren Handelsschule gefeiert. Dabei hat es zwischen der Bürokauffrau und dem smarten Banker schließlich „gefunkt“.

Nach ihrer Hochzeit 1966, die sie ebenfalls im „Roten Ochsen“ feierten, zogen sie ins Elternhaus von Willi Fleck, wo sie noch heute wohnen. Ihre Verbundenheit mit dem „Kappes“ erklären die Beiden so: „Weil hier unsere Freunde wohnen und wegen dem Umfeld. Hier gibt es alles, was man braucht. Geschäfte, Ärzte, Lokale, und alles kann man zu Fuß erreichen.“ Leider sei die Vielfalt heute nicht mehr ganz so groß wie früher. Willi Fleck berichtet: „Damals standen hier viel mehr Läden zur Verfügung, viele kleine, inhabergeführte Milchgeschäfte, Metzger und Lebensmittelgeschäfte.“ In der Belfortstraße bot sogar ein Fischladen seine Ware an. „Leider ist das alles weg, oft aus Altersgründen, weil es keinen Nachfolger gab.“ Auch viele Einzelbäckereien habe es gegeben, wie der Kappes Bäcker.

Qual der Wahl zwischen 90 Lokalen

Renate Fleck bedauert: „Früher war alles familiärer. Heute gibt es fast nur noch Filialen, und wenn man Glück hat, kennt man das Personal. Doch es wechselt oft.“ Nach Kriegsende hatte man die Auswahl zwischen vier Kinos und fast 90 Lokale, wie beispielsweise das „Spinnrädl“. Das lag nicht zuletzt an den früheren Wohnverhältnissen im „Kappes“. Die Arbeiter in den Fabriken mussten sich oft ein Zimmer teilen und konnten dadurch nur versetzt schlafen. Den Rest der Freizeit hielt man sich notgedrungen in Lokalen auf. Als sich die Wohnsituation verbesserte, machten die meisten Lokale zu.

Als „richtige Neckarauer“ nutzen die Flecks bewusst die Angebote vor Ort, „um die Geschäfte zu erhalten“. Sie suchen auch gezielt die Neckarauer Handwerker auf: „Da hat man einen Bezug dazu und kennt die meisten schon von deren Vater her.“

Lieblingsort von Renate und Willi Fleck in ihrer Jugend war das Strandbad. An Sommertagen zogen sie mit der Clique morgens los und kamen erst am Abend zurück. Heute treffen sich die Jugendlichen im Jugendclub der Matthäuskirche. „Und in der Kirche St. Jakobus läuft viel über die Pfadfinder.“ Lieblingsort der beiden, die Mitglieder im Verein Geschichte Alt Neckarau sind, ist heute das Alte Rathaus mit seiner Remise. Beide hat der rührige Heimatverein vorbildlich wieder hergerichtet.

