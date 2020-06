Clown Pit beim Angeln. © Schnitzler

Lachen ist wichtig – gerade in diesen Zeiten. Deshalb kommen die Xundlachen-Clowns Fluse (Stefanie Schnitzler) und Pit (Peter A.H. Meier) alle zwei Wochen zum See am Alten- und Pflegeheim Wichernhaus. Die Bewohner freuen sich – mit Abstand – über die Späße der Clowns. Noch dürfen die nicht wieder in die Einrichtung hinein, aber so halten sie Kontakt und sorgen für Freude und Leichtigkeit in der Krise. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020