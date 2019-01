„In der Pubertät wird das Hirn neu verdrahtet“

„Wenn ich mich daneben benehme, ist das voll euer Problem. Ihr habt mich schließlich erzogen!“: Mit diesem humorvollen Satz begrüßt Andreas Hundsalz (Bild), der ehemalige Leiter der psychologischen Beratungsstelle der Stadt, die Eltern im Moll-Gymnasium, die sich zur Reihe „Moll meets...“ des Fördervereins eingefunden hatten.

Schon mehrmals als Gastredner im Moll wusste Andreas Hundsalz auch dieses Mal seinen Vortrag mit humoristischen Cartoons zum Thema Pubertät zu würzen. Aber was genau passiert denn in der Pubertät? „Die Jugendlichen erleben den Abschied von der Vater-Mutter-Kind Idylle“, erklärt Andreas Hundsalz: „Sie mutieren vom liebenswerten Kind zu unerträglichen Jugendlichen, die gerne ihre Grenzen überschreiten. Streit und Provokationen seien dann an der Tagesordnung. „Eltern werden peinlich und man möchte sich nicht mehr öffentlich mit ihnen zeigen. Für die Familie ist dies eine Zerreißprobe“, so Hundsalz.

Die Pubertät beginnt heutzutage früher, dauert aber auch länger, erklärt der Fachmann. Die Veränderungen seien bei den Jugendlichen auch äußerlich ersichtlich: „Hormonschwankungen, Selbstzweifel, Körperkult und Macho Gehabe fallen auf.“ Die Angst „kein richtiger Mann“ zu sein oder dem heutigen Frauenbild nicht zu entsprechen, nimmt zu. Die Freunde werden wichtiger, als die Familie, denn die Freunde „verstehen“ einen besser.

„Das Gehirn wird neu verdrahtet. Es wird zur Baustelle und wegen Umbau muss mit Behinderungen gerechnet werden“, so Hundsalz. Die Jugendlichen sind noch Kind, fühlen sich aber schon als Erwachsene. Sie werden selbstständiger und fangen an, sich vom Elternhaus zu lösen.

Und wie sollten sich Eltern verhalten? Hundsalz rät, trotzdem gewisse Grenzen zu setzen, wie beispielsweise die Einhaltung häuslicher Regeln, oder auch Höflichkeit gegenüber einem selbst einfordern: „Grenzen setzen heißt aber auch Streit in Kauf zu nehmen.“ Diese Konflikte mit den pubertierenden Jugendlichen sollte man sachlich durchstehen und sich nicht provozieren lassen. Überzogene Maßnahmen oder sich zurückzuziehen, sei fehl am Platz.

Allerdings sollten sich Eltern nicht scheuen, Rat und Hilfe zu holen, wenn sie die Bindung zu ihrem Kind verlieren, betont der Fachmann. Auch bei schwerwiegenden Grenzüberschreitungen, bei zusätzlichen Belastungen oder dauerhaftem Zurückziehen des Kindes könne eine Unterstützung durch die entsprechenden Beratungsstellen sinnvoll sein. „Die Kunst, den pubertierenden Jugendlichen Freiraum zu geben, aber auch Grenzen zu setzen, Verständnis zu haben, aber auch Forderungen zu stellen, ist für die ganze Familie nicht einfach“, so Hundsalz. Vertrauen und Kontrolle, Loslassen und Halten seien in dieser Zeit wichtige Bestandteile der Entwicklung zwischen Eltern und Kind.

„Der Vortrag von Andreas Hundsalz lieferte eine großartige Hilfestellung für den Umgang mit den pubertierenden Jugendlichen zu Hause“, resümierte Schulleiter Gerhard Weber am Ende des spannenden Abends. mai/red (Bild: Tröster)

