Infos für Ältere bündeln

Anzeige

Das Älterwerden in Neckarau will zukünftig ein Netzwerk für Senioren angenehmer machen. Nachdem bereits in der Vergangenheit eine Diskussionsrunde aus dem Bereich Seniorenarbeit erste Eckpunkte im Volkshaus gesteckt hatte, richtet sich das überparteiliche Angebot des SPD-Ortsvereins nun an die Bürgerschaft. „Obwohl wir als SPD eingeladen haben, wird das Netzwerk natürlich überparteilich sein“, so Stadträtin Marianne Bade.

Im Volkshaus hatten sich viele Besucher eingefunden. „Man wird immer älter, deshalb ist es wichtig, sich über entsprechende Angebote zu informieren“, begründete Christa Zimmermann ihre Anwesenheit. Ebenfalls vor Ort weilte Gernot Scholl vom Pflegeheim Wichernhaus. „Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt“, so der Vorstand der Gemeindediakonie. Lothar Schwarz war gleichfalls interessiert: „Ich sehe sehr schlecht“, so der 88-Jährige. Einschränkungen wie diese könnten auch den Ehepartner schnell überfordern, meinte Astrid Hedtke-Becker, Dekanin der Fakultät für Sozialwesen der Hochschule Mannheim. Es gelte wichtige Informationen über benötigte Leistungen und die sich stetig ändernde Gesetzeslage möglichst einfach zu vermitteln. Deshalb wünscht sich Rosemarie Rehberger von der AWO Neckarau, dass sich die Pflegedienste ähnlich gut im Stadtteil repräsentierten wie die Mitglieder in der Interessensgemeinschaft Neckarauer Vereine.

Soziale und kulturelle Teilhabe

Um solch ein Netzwerk zu bauen, müssten sich nicht nur die Dienste und Einrichtungen des Quartiers miteinander koordinieren, betonte Astrid Hedtke-Becker. „Dazu braucht es gleichfalls ehrenamtliches Engagement“, berichtete die Professorin aus ihren Erfahrungen. Professionelle Hilfe und semi-professionelle Unterstützung gingen eben Hand in Hand, „um ein möglichst langes Zuhausewohnen älterer Menschen zu gewährleisten“, wie sie erklärte. „In den sozialen und ambulanten Diensten sehen wir uns in Neckarau gut aufgestellt“, berichtete der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Mathias Kohler. Es gebe hier mannheimweit auch die meisten Vereine. Denn Seniorenarbeit bedeute ebenso soziale- und kulturelle Teilhabe, so das Credo der Diskussionsrunde im Volkshaus.