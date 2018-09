Infos zum Car-Sharing

„Alles rund um das Car-Sharing“ lautet das Motto, wenn das Verkehrsforum Neckarau für Donnerstag, 4. Oktober, um 20 Uhr, in die Gaststätte des Volkshauses Neckarau in der Rheingoldstraße 47-49, und für Samstag, 6. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, vor dem REWE-Markt in der Rheingoldstraße zu Infoveranstaltungen einlädt. Als Gäste werden die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) über die aktuellen Möglichkeiten, die das Land zur Unterstützung für Car-Sharing bietet, und Miriam Caroli, Vorstand der Stadtmobil Rhein-Neckar AG, über das konkrete Angebot im Stadtbezirk berichten. Langjährige Nutzer, darunter auch welche mit mehreren Kindern, stehen an dem Abend für alle Fragen rund um das Thema CarSharing zur Verfügung.

Am Samstag, 6. Oktober, wird am Informationsstand auch ein Car-Sharing-Fahrzeug zur Erläuterung der praktischen Nutzung vorhanden sein.

Car-Sharing boomt: Immer mehr Autofahrer steigen vom eigenen Auto auf das Angebot an unterschiedlichen Fahrzeugen um – Auto fahren ohne ein Auto zu besitzen. Vor 20 Jahren startete das Car-Sharing-Angebot Neckarau, seitdem wächst die Zahl an Fahrzeugen und Stationen stetig. mai

