Joyful Voices zu Gast in St. Josef

Der Gospelchor Joyful Voices lädt für Samstag, 15. Juni, um 18 Uhr in die katholische Kirche St. Josef zum Wortgottesdienst und direkt im Anschluss zum Konzert unter dem Motto „Gospels and more“ ein.

Der Chor wird dabei neben den mottogetreuen klassischen Gospelsongs auch einige überraschende Arrangements präsentieren, die er unter der Leitung von Andreas Luca Beraldo erlernt hat. Seit Sommer 2017 hat der junge Dirigent Andreas Luca Beraldo, der in Lugano, Mannheim und Köln Orchesterdirigieren studierte und bereits bei Festivals in Budapest, in der Schweiz, in Italien und Deutschland dirigierte, die Leitung des Chores übernommen.

Der Laienchor zeichnet sich unter anderem durch ihre zahlreichen Auftritte und Konzertreisen sowie durch diverse CD-Produktionen aus. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019