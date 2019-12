Jugendchor gibt Konzert

„Fröhliche Weihnachten“: Das wünschen der Kinder- und Jugendchor Doremi und der Chor der Markuskirche allen seinen Gästen beim Weihnachtskonzert am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr in der Markuskirche, Ecke Speyrer Straße / Steubenstraße. Die Kinder, Jugendlichen und ehemaligen Doremi-Musiker präsentieren unter der Leitung von Annette Großmann zusammen mit den Sängern des Chores der Markuskirche unter der Leitung von Marion Fürst eine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder aus aller Welt sowie eine Bearbeitung aus Bachs Weihnachtsoratorium. Beim Konzert wird ein voller Klang die Markuskirche erfüllen, wenn auch die Besucher bei zwei Liedern mitsingen. Am Klavier begleitet Kazuko Uehara-Bischof, am Cello Hansjörg Korward. Der Eintritt ist frei. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019