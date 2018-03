Jugendliche zeigen 250 Schüler-Arbeiten

Anzeige

Über 250 Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Sgraffiti, Assemblagen, Plastiken, Alu-Reliefs, Architekturmodelle und Objekte zieren derzeit wieder die Matthäuskirche. Zum elften Mal präsentiert die Fachschaft Kunst am Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Werke ihrer jungen Künstler aus den Klassenstufen sechs bis zwölf.

Wie stets eröffnete ein Ohrenschmaus die Vernissage, doch erstmals war eine Orgeldarbietung zu hören: Charlotte Vitek aus der elften Klasse spielte ein Stück von Leon Boellman. Es folgte ein Blues, interpretiert von Mateusz Nessel am Saxophon und Noah Diemer am Klavier.

Junge Künstler stellen sich vor

Nicole Grimm, zusammen mit Iris Schletter in der Fachschaftsleitung, eröffnete die Ausstellung und freute sich über die sehr große Zahl der kreativen und handwerklich gelungenen Arbeiten ihrer Schüler: „Wir hätten noch drei Kirchenräume füllen können.“ Auch in diesem Jahr präsentierten die Schüler per Mikrophon ihre Kunstwerke selbst. Neben Einzelarbeiten sind wieder einige Gemeinschaftsproduktionen von Klassen zu sehen, wie die Assemblage der Klassen 7d und 7e an der großen Wand rechts neben dem Altar.