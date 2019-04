Kabarett und Blues in der Kommode

Kabarett und Rhythm’n’Blues stehen in Gehrings Kommode in der Schulstraße 82 auf dem Programm. Am Freitag, 5. April, lädt Jörg-Martin Willnauer zu einem musikalischen Ritt durch 40 Bühnenjahre ein. Mit im Gepäck hat er „Neckarau“, „Uf ämol hoschn Sechsa vorn“, „Wir armen Männer...“ und „Guter Mord, du gehst so stille...“.

Am Samstag, 6. April, zeigen Funky B & The Kings of Schuffle, dass sie ihre Wurzeln im Blues, Jazz, Soul und Rock haben und spielen Rhythm’n’Blues mit funky Grooves, Rock’n’Roll-Beats, treibenden Shuffles und soulige Balladen.

Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. mai

Info: Infos: derkahlesaenger.com und kingsofshuffle.jimdo.com

