Kaffeehaus präsentiert Kreatives

Dass Kreativkunst und Kaffeehausambiente zusammen gehen, zeigte der Frühlingsmarkt im Café Leon Art in Neckarau. An diesem Wochenende empfing Joachim Leonhardt seine Gäste an der Friedrichstraße 74 nicht nur mit Gebäck und Kuchen, sondern verwies gleich auf die Ausstellung im angeschlossenen Werkraum. Dort hatte ein Quintett einfallsreicher Damen die Ergebnisse ihres kreativen Arbeitens zur Schau gestellt. „Seit das Café 2015 eröffnet hat, treffen wir uns hier im Bistro regelmäßig zu Näh- oder Bastelkursen“, berichtete Evi Daum.

Sie schätze das Umfeld der Kreativwerkstatt. Alles sei sehr freundlich und familiär, wie sie betonte. Daum glänzte diesmal mit ihren handgfertigten 3D-Grußkarten. Stephanie Reinfelder setzte dagegen ganz auf Schmuck. „Vor einigen Jahren habe ich mit meiner Tochter die ersten Ketten erstellt“, erinnerte sich die Kunsthandwerkerin. Mittlerweile sei ihre Tochter volljährig und habe andere Interessen. „Ich bin jedoch bei diesem Hobby geblieben“, wie Stephanie Reinfelder unterstrich.

Kunsthandwerk aus Leidenschaft

Auch für Veronica Melbodt ist Kunsthandwerk zur Passion geworden. Seit beinahe 18 Jahren töpfere sie. Melbodt zeigte unter anderem Teekannen und Kerzenständer. Passend zum Frühling hatte sie ebenso einen Osterhasen aus Keramik im Angebot. „Ich habe daheim meine Töpferscheiben“, erzählte Melbodt. Beschäftigte sie sich damit, vergesse sie oft die Zeit und merke nicht, wie die Stunden verstrichen. Tatjana Kull warb dagegen mit Strickwaren um die Gunst der Besucher. Als Mutter eines kleinen Kindes nutzte sie das Stricken und Häkeln als Ausgleich zum Elternalltag.