Kahler Beton soll schöner werden

Der marode Belag des Hofes in der Rheinau Grundschule sowie die Einrichtung einer Schulsozialarbeit standen jetzt im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Rheinauer SPD. Mit zwei Anträgen beschäftigten sich die Mitglieder. So rufe die SPD in Rheinau die Verantwortlichen im Bildungsdezernat dazu auf, schnellstmöglich eine feste Schulsozialarbeit für die Rheinau Grundschule und das SBBZ einzusetzen. Außerdem sei es notwendig, die bisher übliche großflächige Betrachtung des Sozialraums anzupassen und diesen in Anlehnung an den Sozialatlas zu behandeln. „Dann wäre nämlich klar, dass die Rheinauschule nicht wie bisher mit Rheinau Süd und Pfingstberg im Durchschnitt, sondern ganz individuell betrachtet wird und somit eine Sozialarbeit natürlich notwendig ist“, so Vorsitzende Kahlert.

Im zweiten Antrag ging es um den Schulhof der Rheinau Grundschule, der in einem sehr schlechten Zustand ist. „Wir haben vor Ort gesehen, wie schwierig es für die Kinder ist, die Pausen auf dem Betonhof zu verbringen“, so Stadtrat Thorsten Riehle, der sich gemeinsam mit dem Bezirksbeirat und Kollegen aus dem Stadtrat ein Bild gemacht habe.

Bewegungs- und Spieloase

Der Ortsverein wolle sich nun für die Gestaltung des Schulhofes zu einer Bewegungs- und Spieloase einsetzen: „Denn immerhin nutzen rund 650 Schüler den Schulhof.“

Doch nicht nur der Stadtteil, sondern auch die Bundespolitik beschäftigte die Teilnehmer. Riehle sagte zum Fall Maaßen und der Vertrauenskrise in die Bundespolitik. „Wir glauben nicht mehr, dass sich die SPD innerhalb der Großen Koalition wirklich erneuern kann“, fasste Kahlert die Diskussion zusammen. Vielmehr sei es notwendig, die Partei von der Basis aus wieder aufzubauen. „Wir hier vor Ort können persönlich dafür werben, uns das Vertrauen zu schenken. Das muss die SPD nutzen“, so Kahlert. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018