Keine Fernwärme wegen Bauarbeiten

Wegen Reparaturarbeiten muss die MVV Energie AG am kommenden Wochenende, von heute, Freitag, 28. September, um 19 Uhr, bis Sonntag, 30. September, um 8 Uhr, in der Steubenstraße die Fernwärme abstellen, so Firmensprecher Roland Kress: „Wir haben die betroffenen Haushalte bereits am Montag schriftlich per Anwohnerschreiben informiert.“ Bis zum frühen Sonntagmorgen sei die Versorgung wieder voll sichergestellt.

Arbeiten am Fernwärmenetz werden von dem Mannheimer Energieunternehmen wenn möglich in den Monaten vorgenommen, wenn außerhalb der Heizperiode der Warmwasserverbrauch der Kunden und die damit verbundenen Beeinträchtigungen entsprechend gering seien, sagt Kress: „So auch am kommenden Wochenende, wenn in Niederfeld in einem Fernwärmeschacht in der Steubenstraße eine Reparatur erfolgen und zwei Armaturen ausgetauscht werden müssen.“ Die MVV bitte um Verständnis für die Arbeiten, die für die langfristige Zuverlässigkeit der Fernwärmeversorgung erforderlich seien, so Kress. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.09.2018