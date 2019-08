Kerwe in der Scheune

Live-Musik, Kinderaktionen eine autofreie Spielwiese und deftige regionale Gerichte: „Die Pilwe“ laden für Samstag, 24. August, von 15 bis 24 Uhr, sowie am Sonntag, 25. August, von 11 bis 22 Uhr, in der Friedrichstraße 64a zur Kerwe ein.

Leberknödel, Saumagen, Bratwurst, Sauerkraut, Wurstsalat, Handkäse und Weißwurst: Bewirtet werden die Gäste in der „Scheune“, dem Vereinshaus der Fasnachter in der Friedrichstraße 64a.

Am ersten Tag tischen die Narren zudem traditionell Kurpfälzer Spezialitäten wie Wellfleisch mit „Schnut“ und Backen auf sowie am Sonntag Haxen und Sauschwänzel und eine reiche Auswahl an Getränken. Um 17 Uhr erfolgt der Bieranstich und damit der offizielle Auftakt des zweitägigen Kerwefestes in der Friedrichstraße.

Hüpfburg zum Austoben

Am Sonntag spielt zum Frühschoppen ab 12 Uhr die Blaskapelle des Musikvereins Dannstadt auf. Um 17 Uhr gibt es an beiden Tagen Live-Musik mit der „Schbreißel-Band“. Mit Liedern, Schlagern und Stimmungshits wie „Mit 66 Jahren“ oder „Tornero“ heizt das Duo schon seit vielen Jahren beim Scheunenfest die Stimmung an.

Für die kleinen Besucher stellt der Verein auf einer autofreien Spielwiese an beiden Tagen eine Hüpfburg und ein Glücksrad auf. mai

