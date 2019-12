Kindernachmittag im Großkraftwerk

Dornröschen und seine Freunde tummeln sich auf der Bühne des Casinos, wenn das Großkraftwerk (GKM) am Donnerstag, 5. Dezember, um 16.30 Uhr, zum Kindernachmittag in die Maguerrestraße 1 einlädt. Der Nachmittag wird dieses Jahr märchenhaft, denn es steht ein echter Märchenklassiker auf dem Programm: Das Kindertheater Simsala Grimm führt Dornröschen auf. Das Ensemble des „Theater auf Tour“ bringt eine moderne Fassung auf die Bühne, die mit Zauber und Musik gespickt ist und Kinder ab vier Jahren mit auf die spannend-fröhliche Abenteuerreise nimmt.

Karten gibt es für fünf Euro an der Verwaltungspforte des GKM in der Marguerrestraße 1, von 10 bis 17:30 Uhr. Dieses Jahr kommt der Erlös dem Verein der Körper- und Mehrfachbehinderten in Mannheim zugute. mai

