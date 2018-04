Kirchenmusik erklingt bei Jakobus

Kirchenmusik erklingt in in der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus Neckarau während der Karwoche und am Ostersonntag.

Am Donnerstag, 9. April (Gründonnerstag), 19 Uhr, singen Chor und Schola der Gemeinde St. Jakobus unter der Leitung von Wolfgang Schubardt a cappella-Gesänge zur Abendmahlsfeier.

An Karfreitag, 10. April, 15 Uhr, singen sie Motetten und Choräle. Am

...

Sie sehen 52% der insgesamt 726 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2009