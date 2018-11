Kirchliche Zentren bleiben erhalten

Zum ersten Mal starten die evanglischen Gemeinden der Markus- und Lukaskirche gemeinsam in die Vorweihnachtszeit. Am Sonntag, 2. Dezember, wird der Zusammenschluss der Gemeinden deshalb mit einem besonderen Gottesdienst gefeiert. Mit dabei: der evangelische Stadtdekan Ralf Hartmann. Im Anschluss an die Messe sind alle zum Gemeinde-nachmittag eingeladen. Vor zwei Jahren war der Beschluss gefasst worden, die beiden Gemeinden im Almenhof zusammenzulegen.

Markus habe heute 2400 Gemeindeglieder und Lukas 2200 Gemeindeglieder. Die 1965 gegründete Almenhofgemeinde sei früher die Nordpfarrei der Matthäuskirche in Neckarau mit damals mehr als 5100 Gemeindegliedern gewesen. Dass die beiden Gemeinden heute weniger Mitglieder hätten, liege aber nicht an den vielen Kirchenaustritten, sondern am Bevölkerungswandel. Bei Markus seien in vielen Familien die erwachsenen Kinder weggezogen.

Stabiles Miteinander

Die Lukaskirche liege in keinem Neubaugebiet, dort wohnten viele ältere Familien. Auf die Frage, warum nicht gleich alle vier nach den Evangelisten benannten und in verschiedenen Bereichen schon jetzt zusammenarbeitenden Kirchengemeinden – Lukas und Markus auf dem Almenhof, Matthäus in Neckarau und Johannis auf dem Lindenhof – fusioniert würden, erklärte Martina Egenlauf-Linner, Pfarrerin der Markusgemeinde seit September diesen Jahres: „Wir sind ein Stück weit auf dem Weg, die vier Evangelistenkirchen zusammenzulegen.“

Die Region existiere auch schon, befinde sich schon in einem stabilen Miteinander der dort arbeitenden Menschen. Auf die Frage, ob die Fusion von Markus und Lukas ein Problem für die Gemeindeglieder ist, antwortete Pfarrer Welker. „Es gibt schon einen Umgewöhnungsprozess in Teilen.“ Doch in beiden Gemeinden habe die Zusammenlegung keine Schwierigkeiten bereitet. Außerdem arbeiteten Lukas und Markus schon in vielen Bereichen zusammen.

Als Beispiele nannte er die gemeinsame Konfirmationsarbeit. Durch die Bündelung würden Kapazitäten frei, unter anderem für die Seniorenarbeit in den drei Pflegeheimen der beiden Gemeinden. Ende nächsten Jahres werde auch ein gemeinsamer Ältestenkreis gewählt, deren Mitglieder schon jetzt zusammenarbeiteten. Mit der Fusion hätten sie die Weichen für die Zukunft gestellt. In der letzten schon gemeinsamen Visitation der beiden Gemeinden sei in den Zielvereinbarungen festgehalten worden, dass auch in Zukunft die Lukas- und Markuskirche als kirchliche Zentren erhalten bleiben sollen, so Pfarrer Günther Welker.

„Schwerpunkte in der Markusgemeinde sind die Musik und die Arbeit mit jungen Familien, die noch weiter ausgebaut werden soll“, erklärte Pfarrerin Egenlauf-Linner. Als Schwerpunkte der Lukaskirche nannte sie die Kunst und die „hervorragende Jugendarbeit“, von der sicher auch die Markusgemeinde profitieren werde. „Das Wichtige ist die Verbindung zwischen den zwei Kirchen“, betonte Welker. Deshalb soll die Zusammenlegung auch in beiden Kirchen gottesdienstlich gefeiert werden.

