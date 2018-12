Klassiker aus aller Welt

Das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium lädt für Montag, 17. und Dienstag, 18. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, zu seinen beiden Weihnachtskonzerten in der evangelischen Matthäuskirche in der Rheingoldstraße 30 ein. An beiden Abenden spielt das Orchester das Konzert für Orgel und Orchester Opus 4 von Georg Friedrich Händel mit Charlotte Vitek als Solistin sowie „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach und „Pie Jesu“ von Andrew Lloyd Webber.

Am Montag singt zum Abschluss des Konzertes der Nachwuchs des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums, der Chor der fünften Klassen. Aus 145 Kinderkehlen erklingen weihnachtliche Lieder aus aller Herren Länder in verschiedenen Sprachen und Rhythmen. Außerdem spielt das Saxophonquartett.

Am Dienstag singen die anderen Ensembles der Schule: Der Unterstufenchor singt in diesem Jahr zwei Lieder aus ganz unterschiedlichen Musiktraditionen. Zu Anfang erklingt eine Bearbeitung von Maria durch den Dornwald ging, darauf folgt der afrikanische Lobgesang Sana, Sananina. Der Knabenchor singt traditionelle Weihnachtslieder. Das Männerensemble präsentiert eine Bearbeitung des Songs „Noel“ der a-cappella Gruppe Pentatonix aus Texas.

Stücke des englischen Komponisten Benjamin Britten (1913-1976) wird der Oberstufenchor Stimm-Band zusammen mit den Voix dorées zu Gehör bringen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018