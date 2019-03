Kleidertauschparty, Besichtigungen und Ausflüge

„Frauenzimmer“ heißt die Veranstaltungsreihe zu der die Lukasgemeinde von März bis Juli einlädt. Den Anfang macht eine Kleidertauschparty am Freitag, 29. März, von 17 bis 20 Uhr, im Gemeindesaal unter der Lukaskirche, in der Rottfeldstraße 16/18. Gefragt ist Kleidung, die anderen Freude macht, aber ungenutzt im Schrank liegt. Jeder kann bis zu zehn Teile mitbringen und fündig werden bei Kleidung, die andere mitgebracht haben.

Führung durch Hack-Museum

Wer wissen will, was mit unserem Müll passiert, wie viel wir produzieren und wie man Müll vermeiden kann, der ist am Dienstag, 7. Mai, von 15 bis 16.30 Uhr, zu einem Rundgang durch die Müllverbrennungsanlage in Ludwigshafen in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße 87 eingeladen. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Treffpunkt zu einer Führung durch die Ausstellung „Gewächse der Seele- Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art“ mit der Kunsthistorikerin Ursula Dann am Mittwoch, 22. Mai, um 16.30 Uhr, ist im Wilhelm-Hack- Museum in der Berliner Straße 23 in Ludwigshafen. Zu sehen sind Werke von Victor Hugo, Odilo Redon, Max Ernst und Paul Klee. Deren Pflanzendarstellungen werden zum Spiegel seelischer und gesellschaftlicher Zustände.

Passend vor den großen Ferien stellt Verena Keller bei einem Bücherabend lesenswerte Ferienlektüre vor. Veranstaltungsort ist am Mittwoch, 24. Juli, um 19.30 Uhr, im Gemeindesaal unter der Lukaskirche, in der Rottfeldstraße 16/18.

Das „Frauenzimmer“ ist ein offener Treffpunkt der Lukasgemeinde mit Constanze Dreikhausen und Claudia Welker für Frauen und mittlerweile auch Männer, die die „40“ überschritten haben.

Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0621/81 71 12 oder unter lukasgemeinde@ekma.de. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019