Kleine Trommler und fetziger Rock

„Ganz wichtig ist bei unserer Veranstaltung die Knuspertüte“, betonte Andrea Baroncioni, die Erste Vorsitzende des Spastikervereins, als die Moderatorin den Mitgliedern des Posaunenchors der Auferstehungsgemeinde aus der Gartenstadt jeweils ein Präsent aushändigte. Im Casino des Großkraftwerks (GKM) feierte der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte seine traditionelle Nikolausfeier.

Nach Auftritten der Rockband Gruppe Club 8 und der Juniorengarde des Carneval-Clubs Waldhof (CCW) kam der weißbärtige Nikolaus zu Besuch, verkörpert von Henry Schies in roter Kostümierung, um glitzernde Tüten mit Süßigkeiten an die Kinder zu verteilen. Zudem gab es eine Tombola mit attraktiven Preisen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit inszenierte die Juniorengarde des Carneval-Clubs Waldhof eine poppige Choreographie zum Gedicht „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe. Die Mädchen und Buben waren mit Wassereimerchen ausgerüstet. Dabei spielte Tim Bauer, der eine riesige graue Perücke mit spitzen Haarsträhnen trug, die an eine japanische Manga-Figur erinnerte, die Hauptrolle des Zauberlehrlings. Manuela Pascarella und Samantha Höß sind die Trainerinnen der CCW-Juniorengarde. „Wir werden den Showtanz ‚Der Zauberlehrling’ die ganze Kampagne aufführen, bis Februar“, sagte Trainerin Pascarella, die als Erzieherin eine Kindertagesstätte leitet. Doch wie lauten die Zeilen dieses Gedichts, das zur Weltliteratur gehört, noch mal genau? Darüber klärte Moderatorin Baroncioni auf, die das Goethe-Gedicht, das 1940 von Walt Disney unter dem Titel „Fantasia“ verfilmt wurde, vom Blatt vorlas.

Sound aus der Wohngruppe

Anschließend durften die Teilnehmer der Kindertrommelgruppe, die sich als Köche mit weißen Mützen auf dem Kopf verkleideten, der Reha-Südwest Regenbogen auf der Bühne stampfen und klatschen, um zum Beispiel das Lied „O Tannenbaum“ in Gebärdensprache aufzuführen. „Wir wollen auf der Konversionsfläche Franklin im Stadtteil Käfertal ein Kompetenzzentrum mit neuem Kindergarten und Wohnungen bauen“, sagte Petra Röder, die Geschäftsführerin der Reha-Südwest: „Auf dem Franklin-Teilbereich Funari. Wir hoffen mit einem Baubeginn nächstes Jahr, wenn alle Genehmigungen bewilligt sind.“

Hinterher rockte die Gruppe Club 8 des Pilgerhauses in Weinheim. Mit ihren perkussiven Eigenkompositionen ließ die Combo die Sonne aufgehen. „Unsere Band heißt so, weil alle Bandmitglieder in der Wohngruppe 8 leben“, erklärte Betreuer Kimo Howard, der Saxophon bei Club 8 spielt und einen digitalen Sampler mit synthetischen Sounds bedient. „Wir wissen selbst nicht, was wir machen, wir improvisieren viel“, erläuterte der 37-Jährige das musikalische Konzept.

Während der Gründungphase hatten die Bandmitglieder ihre Instrumente noch aus Pappkarton selbst gebaut, zum Beispiel die Trommeln. Auf diese Weise kann man die Combo mit der bekannten Krautrock-Band Station 17 aus Hamburg vergleichen, die sich ebenfalls aus Musikern mit Handicap zusammensetzt.

Info: Fotostrecke unter www.morgenweb.de/neckarau

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019