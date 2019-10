Kleiner Maulwurf besucht Bibliothek

Der Kinderbuch-Klassiker „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ kommt als Figurentheater am Freitag, 18. Oktober, um 15.30 Uhr in die Stadtteilbibliothek Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2. Kinder von vier bis acht Jahren können den kleinen Maulwurf auf seiner Suche begleiten. Der Eintritt ist frei. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, werden Eintrittskarten ausgegeben, die in der Stadtbibliothek Zweigstelle Neckarau erhältlich sind. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek bietet den Begleitpersonen während des Theaters eine kleine meditative Beschäftigung an. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019