Konzert in der Kirche

„Aus der Tierwelt“ lautet das Motto, wenn am Sonntag, 21. Oktober, um 15 Uhr, in der Markuskirche an der Kreuzung Speyerer- und Steubenstraße ein Familienkonzert erklingt. Die Musikerinnen des Ensembles „Tunverwandte“ erwecken mit Flöte (Zsófia Perneczky), Oboe (Aska Weber-Nakaki), Cello (Louise Thiele) und Klavier (Reiko Monninger) große und kleine, schnelle und langsame, wilde und zahme Tiere zum Leben. Vom frisch entpuppten Schmetterling bis zur uralten Schildkröte sind viele Tiere in diesem Familienkonzert vertreten und kommen mit einem Musikstück und ihrer Geschichte zu Gehör.

Die Erzählerin Dagmar Weber gibt dem Konzert einen Rahmen, der den Bedürfnissen der Allerkleinsten gerecht wird. Musik wird zum Medium der Kommunikation, des Geschichtenerzählens und Miteinander-Spielens. Die Kinder werden direkt angesprochen und sind eingeladen, sich selbst singend und tanzend zu beteiligen. „Ein tierisches Vergnügen!“, versprechen die Veranstalter. Das Konzert findet im Rahmen der „Quodlibet“-Kirchenmusiktage statt, die alle zwei Jahre von den vier Evangelistengemeinden Mannheims ausgerichtet werden. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018