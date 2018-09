Konzert und Geigen-Verlosung

Die Matthäuskirchen-Gemeinde lädt für Sonntag, 30. September, um 18 Uhr, unter dem Motto „Vier Jahreszeiten – Saitensprünge von Vivaldi bis zum Tango“ zu einem Konzert in der Matthäuskirche, Rheingoldstraße 30, ein. Es spielen die Mainzer Kammersolisten mit Musikern aus St. Petersburg und Moskau zusammen mit der Geigerin Caroline Adomeit. Auf dem Programm stehen die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, eine „Mazurka“ von Elgar, Zigeuneurweisen und Tangos. Musiker aus Ost-und Westeuropa, sowie Caroline Adomeits langjährige Duo-Partnerin Nadiya Kholodkova (am Cembalo) debütieren zum ersten Mal gemeinsam mit der international vielfach ausgezeichneten Britisch-Deutschen Ausnahmegeigerin. Aus dem Erlös des Konzertes wird der Gemeinde eine Schüler-Geige überreicht. Sie wird am Ende des Konzertes für ein Kind, das dieses Instrument gerne spielen lernen möchte, verlost. Kartenvorverkauf: Buchhandlung“ Schwarz auf Weiß“in Neckarau in der Friedrichstrasse 11 a oder unter der Telefonnummer 0176/99 07 84 32. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018