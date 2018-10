Kraftspendende Klänge und Gesänge

Sie ist heute keineswegs mehr ein Privileg der katholischen Kirche, die Messe („Ordinarium missae“) mit ihren liturgiebegleitenden Gesängen. So wie die Gospelmusik ganz selbstverständlich Einzug in die Gotteshäuser gefunden hat, so fließen heute immer wieder Elemente des Jazz, Blues und Swing in die kirchenmusikalischen Werke ein. Der 1958 in Bitburg geborene Ralf Grössler, hat neben zahlreichen Kompositionen eine Gospelmesse geschaffen, die bundesweit großen Anklang gefunden hat. Seine „Missa Parvulorum Die“ brachte nun zum Abschluss der Mannheimer Kirchenmusiktage „Quodlibet“ die Neckarauer Matthäuskirche zum Schwingen.

Konzert in Liturgie eingebettet

Seit acht Monaten hat Kantor Niklas Sikner dieses Werk mit dem Projektchor Mannheim Süd einstudiert, dazu professionelle Instrumentalisten aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis mobilisiert und nun den vielen Besuchern einen unvergesslichen Abend bereitet, eingebettet in die Liturgie von Pfarrer Tobias Hanel.

Gösslers Gospelmesse ist ein zehnteiliges Chorwerk, begleitet von Streichern und Bläsern, von Schlagzeug, Pauken, Piano und Vibraphone. Schon diese Besetzung deutet auf ein vielschichtiges Klangerlebnis hin, das sich im mal mitreißenden, mal ruhevollen Miteinander aus Gesang und Instrumentalklang offenbart, hervorgehoben durch die immer wieder einsetzende Sopransolistin.

Sabine Hildebrandt, sie ist die Vorsängerin, so wie es im Gospelgesang üblich ist, den Chor animiert mitzumachen, das Publikum herausfordert mitzuklatschen. Gospelartig ist auch der Einzug des Chores hin zum Altarraum und zum Schluss der Auszug mit den Worten: „Lasst uns zum Haus des Herren gehen.“

Spannungsgeladenes Kyrie

Ja, und auch sie sind in der Gospelmesse vorhanden – ein spannungsgeladenes Kyrie, ein swingendes Credo, ein jazziges Sanctus und ein ungeahnt aufwühlendes Agnus Dei. Was so sanft und lieblich in vielen Messen daherkommt, gestaltet sich hier als ein erbarmungslos in die Seele eindringendes Staccato: „Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’ der Welt, erbarm dich unser.“ Neben den festen Bestandteilen der christlichen Messe flicht Grössler Ein- und Auszug ein und eine instrumentale Meditation, die zum Innehalten einlädt: „Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.“

Zuversicht und Vertrauen fordert dieses wunderschöne Kirchenlied von Georg Neumark (von 1657), das hier so nachdenklich improvisiert wurde und später im Gesang die ganze Gemeinde vereinte. Ralf Grössler, der sein Studium der evangelischen Kirchenmusik an der Musikhochschule München absolvierte, als Bezirks- und Kreiskantor tätig ist und Erstaunliches komponierte (das Gospeloratorium „Prince of Peace“, die sinfonische Rhapsodie „Our Father in Heaven“), hat mit seiner Gospelmesse (wer weiß warum in englischer Sprache) die Herzen bewegt.

Die vielen Besucher des Abendgottesdienstes in der Matthäuskirche erhoben sich zum Schluss von ihren Plätzen und leisteten minutenlangen Beifall für ein überwältigendes Konzert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018