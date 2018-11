Kreatives Potential in Diakoniewerkstätten

Erst hatten sie gebastelt, dann gefeiert. In den Diakoniewerkstätten wurde es in diesen Wochen richtig weihnachtlich. "Nachdem wir bei uns in großer Runde aus Tannengrün viele Gestecke und Adventskränze gefertigt hatten, wollten wir diese natürlich auch verkaufen", erklärte Antonia Lesle. Zum Abschluss des Jahres habe man deshalb die Gelegenheit wahrgenommen, die Öffentlichkeit zu suchen und

