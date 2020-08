Kurse in Yoga und Qi Gong

Der VfL Kurpfalz startet ab 8. September wieder mit Yoga und Qi Gong. Die Yoga-Kurse finden dienstags von 14 bis 15.30 Uhr oder von 18 bis 19.30 Uhr, donnerstags von 17.45 bis 19.15 Uhr statt, und zwar in zehn Einheiten zu jeweils 90 Minuten. Sie kosten 110 Euro für Nichtmitglieder und 80 Euro für Mitglieder.

Qi Gong gibt es immer mittwochs von 10 bis 11 Uhr in zehn Einheiten zu jeweils 60 Minuten, die Preise sind 80 Euro für Nichtmitglieder und 50 Euro für Mitglieder. Kostenlose Schnupperstunden sind jederzeit möglich. Anmeldung in der Geschäftsstelle dienstags von 9.15 bis 13 Uhr und donnerstags von 9.15 bis 13 Uhr oder per Mail an die Adresse info@vflkurpfalz.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020