Lady Gaga und ihre Schwestern als gackernde Gäste

„Lady Gaga hat uns am Anfang wirklich Sorgen gemacht – aber jetzt ist sie mega-zutraulich und flattert mir schon auf dem Weg entgegen.“ Das Huhn mit prominentem Namen gehört zur Viererbande, die die Neckarauerin Melanie Schmidt-Egle seit ein paar Wochen in ihrem Schrebergarten zur Miete beherbergt.

„Mein Onkel züchtet in Rheinau selbst Hühner, ich bin mit ihnen aufgewachsen und wollte wissen, ob die Haltung für mich in Frage kommt“, erzählt sie über ihre Motivation. Da kam der Beitrag über Miethühner (wir berichteten) gerade recht. Nachdem der Urlaub am Mittelmeer abgesagt wurde, widmet sie sich nun intensiv ihrer Ferienbeschäftigung rund um die rotbraunen Hennen.

Eigentlich bringen sich die Hühner selbst ins Bett, gehen also bei Sonnenuntergang eigenständig in ihren Hühnerstall und verlassen ihn morgens bei Sonnenaufgang. Ihr rund 20 Quadratmeter großes Gehege ist durch einen Zaun von ca. einem Meter Höhe eingegrenzt. Damit ist bis auf Wasser- und Futtergabe und wöchentliches Wechseln des Strohs im Hühnerhaus nicht viel zu tun. Die Hühner picken friedlich umher, lassen sich streicheln, legen Eier, bleiben in ihrem Gehege und alles läuft wie am Schnürchen.

Vogel mit hohen Zielen

Nicht so mit Lady Gaga. Der eigenwillige und zu Beginn extrem scheue Vogel war schon am ersten Abend abgängig. Man suchte ebenerdig und fand sie auf einem hochgestellten Trampolin. Ein anderes Mal hatte sie sich kühn auf einen Ast des Kirschbaums in zweieinhalb Meter Höhe geschwungen und ein drittes Mal war sie über den Gartenzaun zum Nachbarn ausgeflogen.

Kummer und Sorgen ergriffen die Hühnermieterin und so entschloss sie sich, die Hühner abends selbst ins Haus zu bringen und morgens wieder rauszulassen. Dies muss nach Hühner-Rhythmus bei Sonnenaufgang geschehen, also derzeit etwa 5.20 Uhr. Als Langschläferin hat sich Melanie Schmidt-Egle zum Aufstehen um sechs Uhr durchgerungen, teilt Futter aus und kümmert sich dann um die Verpflegung für die Familie. Dazu gehört natürlich ein fangfrisch gekochtes Frühstücksei.

Ehemann Karsten und die Kinder sehen das Hühnerprojekt eher als Spleen von Mama an, diese aber hat Lady Gaga und ihre Schwestern schon ins Herz geschlossen und kann sich eine Zukunft als Hühnerhalterin durchaus vorstellen. Da tut es der Liebe auch keinen Abbruch, dass mit drei Eiern täglich die Ausbeute etwas geringer ist als erhofft und dass auf dem Rasen des Geheges derzeit kein Halm mehr wächst.

Die Begeisterung ist nichts Neues für Vermieter Mario Müller aus Ketsch. Der Hobby-Hühnerzüchter meint: „Wir haben eine hundertprozentige Zufriedenheit unserer Kunden“.

„Ganz liebe Tiere“

Zu diesem Kreis gehören Privatleute – etwa Familien mit kleinen Kindern oder Erwachsene, die schon immer Hühner wollten, sich aber nie getraut haben, diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Außerdem sind Kindergärten und Schulen dabei. Er erläutert: „Hühner sind ganz liebe Tiere. Die Menschen möchten zum einen den Umgang mit dem Tier und zum anderen ein natürliches, gesundes Lebensmittel. Dieser Trend hat sich in Corona-Zeiten noch verstärkt“. Acht Hühnerhäuser mit je vier Hennen sind derzeit unterwegs, Reservierungen liegen bereits vor.

