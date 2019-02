Leidenschaft für Wirtschaft und Umwelt

Für die Kommunalwahl am 26. Mai hat der Ortsverband der CDU Neckarau Alisa Butterbach zu seiner Spitzenkandidatin nominiert. Die 27-jährige Unternehmensjuristin und Betriebswirtin tritt bei der Kommunalwahl auf Platz 14 der Liste der CDU an. „Mit Alisa Butterbach haben wir eine starke Stimme für Neckarau“, so der Ortsvorsitzende der Christdemokraten, Christoph Gutknecht. „Ich freue mich sehr, dass wir eine so engagierte junge Frau ins Rennen für den Gemeinderat schicken können“, so Gutknecht weiter.

Anliegen der Bürger erfahren

Die stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes engagiert sich bereits seit ihrem 18. Lebensjahr innerhalb der CDU ehrenamtlich. „Meine Schwerpunkte im Wahlkampf sind zugleich meine beiden Leidenschaften, die ich auch im Beruf und im Privaten verfolge: Wirtschaft und Umwelt. Für mich widersprechen sich diese beiden Themengebiete nicht, vielmehr können sie sich gegenseitig ergänzen“, so Butterbach. Der Umweltaspekt ist der stellvertretenden Vorsitzenden eine Herzensangelegenheit. Bereits im vergangenen Jahr initiierte sie eine Plastiksammelaktion am Rheinufer des Strandbades.

Alisa Butterbach studierte in Mannheim Unternehmensjura und Betriebswirtschaftslehre. Sie arbeitet als Projektbetreuerin in einem mittelständischen Unternehmen im Norden Mannheims.

Um die Anliegen der Bürger zu erfahren, wird ihnen Butterbach am Montag, 11. und am Mittwoch, 27. Februar in der Bürgersprechstunde der CDU Neckarau, jeweils von 18 Uhr bis 19 Uhr, Rede und Antwort stehen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019