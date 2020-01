Liederraten mit dem Publikum

Wenn diese Combo die Bühne betritt, bringen die Bandmitglieder, deren Repertoire sich aus bekannten Rock-, Soul- und Popsongs zusammensetzt, geläufige Evergreens selten im Original zu Gehör, sondern leicht variiert als luftig schwebende Jazz-Versionen. „Wir verändern die Songs immer ein bisschen“, betonte Sängerin Tina Skolik. In der evangelischen Matthäuskirche im Stadtteil Neckarau traten Acoustic Colour auf, die im letzten Sommer bereits auf dem Sommerfest der Kirchengemeinde Matthäus live zu erleben waren.

CD zu gewinnen

Mitten im Konzert spielte das Quintett mit dem Publikum heiteres Lieder-Raten. „Wer errät, welcher Song das ist, erhält eine CD“, köderte Sängerin Tina Skolik, die in Mannheim aufwuchs und seit 16 Jahren in Kaiserslautern lebt, die Besucher. Es dauerte nur ein paar Takte und schon eilte eine Zuhörerin, die in der zweiten Reihe saß und den korrekten Titel „Walking On Sunshine“ von Katrina and the Waves rief, vor zur Bühne, um die versprochene CD der Kapelle Acoustic Colour entgegenzunehmen. Zuvor hatte das pfälzisch-saarländische Quintett, das im geographischen Dreieck zwischen Kaiserslautern, Pirmasens und Saarbrücken verstreut lebt, in der Neckarauer Matthäuskirche die Lieder „Got To Get You Into My Life“ von den Beatles, „Ain’t No Mountain High Enough“ von Marvin Gaye und „Caravan“ von Duke Ellington zum Besten gegeben.

„Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und seid gut ins neue Jahr gestartet“, wünschte Sängerin Tina Skolik, die davon berichtete, wie sie mal nach einem Beziehungsstreit mit knallenden Türen in die beliebte Kneipe „Zack Zack“ in ihrer Heimatstadt Kaiserslautern geflüchtet sei. Denn diese Gaststätte im urbanen Herzen der Pfalz habe für ruhelose Nachtschwärmer bis in die Morgenstunden geöffnet. „Gibt es in Neckarau eine Kneipe, die rund um die Uhr auf hat?“, erkundigte sich die blonde Sängerin Tina Skolik, die hauptberuflich als Projektleiterin in der IT-Branche arbeitet, bei der Zuhörerschaft. Doch meistens folgt auf einen Streit schließlich die Versöhnung. Von Pianobarde Billy Joel spielten Acoustic Colour die vertonte Liebeserklärung „Just The Way You Are“. Vor Jahrzehnten hatte Popstar Billy Joel dieses Lied einst für seine Ehefrau und Managerin komponiert. „Das ist das Schönste, was ein Mann für eine Frau tun kann“, schwärmte Sängerin Tina Skolik über den Hintergrund dieses balladenhaften Popstücks.

Anschließend interpretierte das Ensemble das Stück „Cantaloupe Island“ von Herbie Hancock. In den 1990er Jahren war dieser Klassiker die Titelmelodie der ZDF-Talksendung „Willemsens Woche“ des 2016 verstorbenen TV-Moderators Roger Willemsen gewesen. Später rockte der Fünfer zudem den beschwingten Rock’n’Roll-Song „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen. Dabei zog das musikalische Tempo wieder merklich an.

Titel von Dusty Springfield

Im Herbst 2018 war unter dem Filmtitel „Bohemian Rhapsody“ eine gefeierte und preisgekrönte Verfilmung des Lebens von Queen-Sänger Freddie Mercury in die Kinos gekommen. „Das ist ein ganz fantastischer Film“, begeisterte sich Sängerin Tina Skolik.

Darüber hinaus spielte die Band noch Kompositionen wie „Street Life“ von The Crusaders, „If You Love Somebody Set Them Free“ von Sting und „Son Of A Preacher Man“ von Dusty Springfield.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020