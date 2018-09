Live-Musikbühne und deftige Genüsse

Mit mehreren Schlägen versuchte CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz, das Bierfass mit einem Holzhammer anzustechen, konnte jedoch den Zapfhahn nicht richtig versenken, so dass ihm Alt-Stadtrat Helmut Wetzel vom Verein Geschichte Alt-Neckarau helfend zur Hand ging. Anschließend genossen die Ehrengäste, die goldene Münzen als Verzehrgutschein geschenkt bekamen, das erste schäumende Bier aus dem Fass.

Mit Kinderkarussell, Seiltrampolin, Imbissbuden, einem Pfeil-Luftballon-Stand und einer kleinen Bühne für Live-Musik feierte die Gemeinschaft der Selbständigen (GDS) ihre viertägige Kerwe auf dem Neckarauer Marktplatz neben der historischen patinagrünen Standuhr. Diesmal geht der finanzielle Erlös aus dem Losverkauf an den Förderverein des Bach-Gymnasiums.

„Wir werden uns an die Zeiten halten, damit niemand belästigt wird“, versicherte Erster Vorsitzender Bernd Schwinn von der ausrichtenden Gemeinschaft der Selbständigen, der auf Toleranz und kräftiges Mitfeiern der umliegenden Anwohner hoffte, in seiner Ansprache.

In der Luft hing der süßlich-warme Duft von frischem Popcorn. Zur Kerwe-Eröffnung sang der Shanty-Chor 1982, der schon mal im ZDF-Fernsehgarten auftreten durfte, unter Leitung von Dirigent Walter Krainhöfner einige Seemannslieder an wie „Jetzt heißt es Leinen los“, „Rum aus Jamaika“ und „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ mit Akkordeon-Begleitung.

Vielfaltige Geschäftswelt

Den Losverkauf, bei dem als Hauptpreis ein saftiges Spanferkel winkte, übernahmen zwei Abiturientinnen des örtlichen Bach-Gymnasiums. „Das ist ein herausragendes Engagement der Selbständigen, das fördert den Zusammenhalt der Neckarauer“, lobte CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz. „Das ist mit viel Aufwand verbunden, diese vier Tage zu organisieren.“ Nebenbei warb Kranz für die Vielfältigkeit der Neckarauer Geschäftswelt, die im Laufe des nächsten Jahres einen neuen Biosupermarkt im ehemaligen und mittlerweile leerstehenden Gebäude der Sparkasse am Rheingoldplatz erhalten wird. „Das wird für diesen Bereich des Stadtteils eine Belebung geben“, prophezeite CDU-Mann Claudius Kranz.

Für Essen und Trinken sorgten auf der Kerwe die beiden Gastronomen Marco Schüßler und Christian Kübler mit ihren Imbissbuden. „Mit unserem Festzelt sind wir auch bei den Kölner Lichtern im Juli anwesend“, erklärte Gastronom Marco Schüßler. Jeden Kerwe-Abend sorgte eine andere Kapelle auf der Bühne für Stimmung, nämlich die Combos Q-Stall-Duo, das Festzelt-Kommando, Sänger des Rhein-Neckar-Theaters, die Sängerin Raffaella Belcanto, Big Small und Good Times. „Am 3. November sind wir wieder Mitveranstalter der Langen Nacht der Kunst und Genüsse“, kündigte GDS-Vorsitzender Bernd Schwinn an, der seit 28 Jahren ein Reisebüro in der Rheingoldstraße betreibt. „Ich habe im amerikanischen Boston studiert und dort an der Universität meinen Master gemacht“, erinnerte sich Vorsitzender Schwinn.

An Ruhestand denkt der 62-Jährige noch lange nicht. „Diesen Job kann man bis 70 machen“, schilderte Schwinn. Gegenwärtig liegen Kreuzfahrten, wie Schwinn erläuterte, bei Urlaubsbuchungen voll im Trend. „Aida war der Vorreiter, früher waren Kreuzfahrten etwas für Ältere und gut betuchte. Jetzt buchen das auch Familien und Jüngere“, erzählte Reisebüroleiter Bernd Schwinn.

