Löbel zu Verkehr

Die angespannte Verkehrssituation in Alt-Neckarau sowie die Rheindammsanierung stehen im Mittelpunkt, wenn am Mittwoch, 19. Juni, der Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion, Nikolas Löbel, bei einem Stadtteiltag in Neckarau zu Gast ist. Beim Vor-Ort-Termin von 15.30 bis 16.30 Uhr auf dem Marktplatz Neckarau, Ecke Friedrichstraße/Rheingoldstraßewill er gemeinsam mit Bürgern zur Verbesserung der Verkehrssituation in Alt-Neckarau Überlegungen anstellen und eine Diskussion anregen.

Beim Bürgergespräch sind von 19.30 bis 21.30 Uhr im Restaurant „Estragon“ im Mühlweg 11, eine Präsentation der alternativen Rheindammsanierung durch Ulrich Holl von der Bürgerinitiative Lindenhof sowie eine anschließende Diskussion vorgesehen. Zudem kommen weitere kommunal- und bundespolitische Fragen zur Sprache. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019