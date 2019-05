Marienmesse mit; Flamenco-Elementen

Letztes Jahr feierte der Pfarrer Diego Elola im Flamenco-Stil. © Henn

Die spanischsprachige katholische Mission Mannheim/Weinheim hat mit ihrer von Flamenco-Elementen getragenen „Misa Rociera“ ein Gottesdienstangebot geschaffen, das in der Region einmalig ist. Sie findet am Sonntag, 2. Juni, um 12 Uhr in St. Jakobus in der Rheingoldstraße 3 in Neckarau statt. Die Messe verwebt Pilgerlieder und die Flamenco-Tradition rund um den andalusischen Wallfahrtsort „El Rocio“ sowie die Liturgie der dort jährlich von über eine Million Pilgern gefeierten Marienmesse auf besondere Weise.

Nachdem die Mannheimer Premiere schon 2015 in der Liebfrauenkirche Katholiken der ganzen Region bewegt hatte, zieht diese ausdrucksstarke Messe, die sowohl in deutscher als auch spanischer Sprache gefeiert wird, Jahr für Jahr mehr Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten an. Pilgerlieder, farbenfrohe Trachten, Kinder mit Rosmarinzweigen gekrönten Pilgerstäben, Tänzerinnen und expressiver Flamenco schaffen eine ganz besondere Atmosphäre.

„Soweit es uns bekannt ist, wird so ein Gottesdienst nur in unserer Gemeinde in dieser Art und Weise gefeiert“, betont Don Diego Elola, Pfarrer der „Misión Católica de Lengua Española“. „Die Mitfeiernden lieben die Energie und Freude dieser besonderen Marienmesse. Familien mit Kindern, Jugendliche, Senioren, der Missionsrat und natürlich auch die deutsche St. Jakobus-Gemeinde feiern gerne mit.“ Nach der Messe wurden außerdem zusammen gegessen, gesungen und getanzt. sch

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.05.2019