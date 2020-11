Masken, Denunzianten und Verweigerer

Wer sich in der Corona-Krise nicht an Regeln hält, gefährdet andere. Doch ist es deswegen legitim zu petzen? Erlebt die Denunziation ein Comeback? Ist es angesagt, nicht regelkonformes Verhalten von Mitbürgern bei der Polizei zu melden? So geschehen kürzlich auf dem Almenhof. Hannelore Schmidt beklagte sich bitterlich beim „Mannheimer Morgen“, nachdem der Tante-Emma-Laden Im Sennteich seine DHL-Annahmestelle schließen musste, weil Ladenbesitzer Martin Allgayer angezeigt wurde. Der Grund: Ein Kunde hatte sich geweigert, die Maske aufzuziehen.

Anwohner verzweifelt

Der Besitzer könne nichts dafür, sagte die Seniorin. Martin Allgayer kümmere sich rührend um seine Kunden. „Die Anwohner sind verzweifelt, weil sie jetzt nicht mehr wissen, wo sie ihre Pakete abgeben sollen“, klagte Schmidt. Die nächsten DHL-Annahmestellen seien in der Niederfeldstraße oder in der Rheingoldstraße, jeweils gut einen Kilometer entfernt. Doch wegen eines offenen Beins könne sie sich nur noch mit Rollator bewegen, so wie viele der meist älteren Anwohner vor Ort. Statt einer Anzeige würde sich Schmidt eher wünschen, dass sich die Menschen gegenseitig freundlich auf Fehlverhalten hinweisen würden.

Seit dem 1. April 1988 betreibt Martin Allgayer seinen kleinen Lebensmittelladen in der Straße Im Sennteich. Er entstammt einer alteingesessenen Mannheimer Metzgerfamilie. Vater Willi Allgayer berichtete: 1897 wurde die Metzgerei Allgayer gegründet in U 2, 1. Später erfolgte der Umzug auf den Lindenhof. Nachdem das Geschäft in der Eichelsheimer Straße im Zweiten Weltkrieg durch englische Bomber zerstört wurde, haben die Allgayers nach dem Krieg im Jahr 1954 ihr früheres Gartengrundstück Im Sennteich 21 bebaut und dort auch wieder eine Metzgerei eröffnet.

Weil Will Allgayer keinen Nachfolger fand, hat er die Metzgerei 1997 geschlossen. Heute unterstützen er und seine Frau Inge ihren Sohn im kleinen Lebensmittelladen gleich nebenan. Als Nahversorger für die Bewohner des Almenhofs, insbesondere die Anwohner der benachbarten Eisenbahnersiedlung, hätten sie viel für den Stadtteil getan, sagte Willi Allgayer.

Auch durch die später hinzugekommene DHL-Annahmestelle hat sich die Lebensqualität für die Menschen im Stadtteil verbessert. Martin Allgayer hatte sogar für die vielen älteren hier wohnenden Menschen, die oft nur mit einem Paket und einem Zettel mit der Adresse kamen, die erforderlichen Adresszettel ausgefüllt.

Doch Anfang November wurde der Ladeninhaber von einem Kunden angezeigt, weil er einen Kunden ohne Maske toleriert hatte. Daraufhin hat das Ordnungsamt die DHL-Annahmestelle am 4. November geschlossen. „Dem Beamten mache ich keinen Vorwurf, die müssen ja reagieren“, sagte Martin Allgayer. Seinem Eindruck nach sei dem Beamten die Sache peinlich gewesen, sagte er.

Lösung nicht zu machen

Doch was die Behörde schließlich als Lösung vorgeschlagen habe, nämlich die Glasscheibe an der Eingangstür rauszuschlagen und einen Tisch davor zu stellen, sei nicht zu machen gewesen, so Martin Allgayer weiter. „Aber da stehen die Leute bei Kälte und Regen draußen, da machen wir lieber zu“, sagte der fürsorgliche Geschäftsmann.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020