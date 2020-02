Matthäus sucht Jubelkonfirmanden

Am Palmsonntag, 5. April wird in der Matthäuskirche um 10 Uhr in einem Festgottesdienst die Jubelkonfirmation gefeiert. Eingeladen sind alle Gemeindeglieder, die vor 50, 60, 65, 70, 75 und vor 80 Jahren konfirmiert wurden.

Die Matthäusgemeinde bittet die Jubilare, beim Finden von Adressen zu helfen. Aufgrund von Wegzügen, Namensänderungen und nicht zuletzt wegen verschärfter Datenschutzregelungen sei es schwierig, die Menschen ausfindig zu machen, die zum Kreis der Jubilare gehören, wie Pfarrer Tobias Hanel versichert.

Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht nur diejenigen willkommen sind, die in der Matthäuskirche konfirmiert wurden. Ganz herzlich sind auch alle Gemeindeglieder eingeladen, die in der Matthäusgemeinde eine neue Heimat gefunden haben.

Alle, die ihr Konfirmationsjubiläum feiern möchten, sind aufgerufen, sich im Pfarrbüro der Matthäusgemeinde zu melden. Auch diejenigen, die über Adressen oder Jahrgangslisten verfügen, werden gebeten, sich mit dem Pfarrbüro unter 0621/84 13 914 oder matthaeusgemeinde@ekma.de in Verbindung zu setzen. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020