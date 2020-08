Mensa und Kultur unter einem Dach ?

Im Zug der Generalsanierung der Schillerschule wird unter anderem ein Mensa-Neubau mit selbsttragendem Dach errichtet. Nach Ansicht des Neckarauer SPD-Stadtrates Bernhard Boll ist das geplante Gebäude somit gut dafür geeignet, nicht nur für den Mensabetrieb und schulische Ereignissen genutzt zu werden, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen: „Es macht wenig Sinn ein neues Gebäude zu bauen, dass ausschließlich zur Mittagsverpflegung der Kinder genutzt werden kann.“ Schließlich gebe es in Neckarau zahlreiche Veranstaltungen und die Schillerschule liege im Zentrum des Stadtteils. Bisher sei allerdings seitens der Planungen der Stadt Mannheim eine Infrastruktur für die Nutzung als Veranstaltungsraum nicht vorgesehen.

Im April 2019 hatte der Gemeinderat die Generalsanierung und den Ausbau der Schillerschule als Ganztagsschule in Wahlform in Höhe von knapp 29 Millionen Euro beschlossen (wir berichteten). Das Gebäude wird derzeit zur Nutzung als Ganztagsgrundschule umgebaut. 2021/22 erfolgt die Zusammenlegung der Grundschulbezirke Wilhelm-Wundt und Schiller zu einem neuen Grundschulbezirk. Bis die Schillerschule bezogen werden kann dient die Wilhelm-Wundt-Schule als Interimslösung als Außenstelle der Schillergrundschule. Die Baumaßnahmen sollen Ende 2024 beendet sein. „Das ist bis dahin noch eine lange Zeit. Wir haben dann aber endlich eine Ganztagsgrundschule in Neckarau und gleichzeitig kann die Wilhelm-Wundt-Realschule ihre Raumprobleme lösen“, sagt Boll. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020