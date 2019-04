Missverständnisse und Irrwege im Namen der Liebe

Dass sie nicht nur Mitglieder von Neckaraus Lachfabrik sind, sondern auch auf den Brettern, die die Welt bedeuten, eine gute Figur abgeben, bewiesen die Schauspieler des Rhein Neckar Theaters bei zwei Theateraufführungen. „Wer ist eigentlich…Paul?“ hieß die Tragikomödie aus der Feder von Regisseur Markus Beisel, die dem Theater an zwei Abenden ein nahezu volles Haus und dem Publikum drei überaus unterhaltsame Stunden bescherte. Es ist Heiligabend: Glocken klingen, Plätzchen duften und die Gechenke liegen bereit. Die bewährten Mimen des Rhein-Neckar Theaters hatten sich wieder bestens vorbereitet und präsentierten ihren Gästen eine herzergreifende Geschichte mit vielen Missverständnissen rund um Liebe und Tod.

Zum Inhalt: Natürlich ist es nicht nett, vom dritten Stock eine Nonne mit Orangen zu bewerfen – und das ausgerechnet an Heilig Abend.

Frecher Lieferjunge

Und natürlich wäre es auch angebracht dem rotzfrechen Lieferjungen Robert Berger (Denis Bode) Trinkgeld zu geben, weil er in dieser Nacht freiwillig eine Schicht übernommen hat, auch wenn das kleinkriminelle Schlitzohr die Pizza mit Pilzen anliefert, die ja wohl niemand auf seiner Pizza mag. Und natürlich wäre es eine Sache der Menschlichkeit, der völlig chaotischen Nachbarin Tammy Schneider (Selma Kirschner) eine warme Zuflucht zu bieten, weil sich das dusselige Weib ausgesperrt hat und sonst frierend in der Kälte auf einen Schlüsseldienst warten müsste.

Allerdings hat Paul Winter (Michael Hanreich) etwas vor und er möchte sich von niemandem abhalten lassen: „Das Gefrierfach ist abgetaut, der Telefonanschluss ist gekündigt, das Klopapier ist weggeworfen und der Müll ist runtergebracht.“

In Rückblenden wird die Geschichte von Paul erzählt und seiner inzwischen verstorbenen Frau Elisabeth (Petra Mott). Doch dem trauernden Witwer will es nicht gelingen, seinem Leben ein Ende zu setzen, denn immer wieder tauchen kuriose Gestalten auf. Was folgt, ist das obligatorische Durcheinander, das seinen Höhepunkt erreicht, als auch noch die mit Orangen beworfene Nonne (Petra Mott – herrlich schräg mit Kurpfälzer Dialekt) in Pauls Wohnung auftaucht. Und Kleinganove Berger will die Gunst der Stunde nutzen, um fette Beute in der augenscheinlich entleerten Wohnung zu machen.

Dass am Ende alles gut wird, wissen die Zuschauer ja. Aber bis es soweit ist und sie aufatmen können, bleibt es spannend, und das Publikum hatte viel Spaß an der Handlung, der Leistung der Schauspieler und deren Mimik, die oft regelrechte Lachsalven im Saal auslöst. In einem turbulenten Finale wendet sich alles zum Guten. Ein Sparbuch für „Notfälle“ bringt die Sache ins Rollen. Paul schöpft neue Hoffnung. Die Nonne schwingt den Kochlöffel und ein festliches Weihnachtsmenü kann beginnen. Und Robert bekommt neben einem Ausbildungsplatz auch noch seine Tammy.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019