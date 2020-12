Mit 600 Arbeitsstunden gegen das Grau in der Unterführung

Farbe rein! Zehn Jahre ist es her, dass Schüler der ehemaligen Schiller-Werkrealschule und der Wilhelm-Wundt-Realschule der grauen Morchfeldunterführung mit Farbe zu Leibe rückten – und zwar nicht mit Graffiti, sondern ganz offiziell. Das Jubiläum nahmen Initiatorin Brigitte Müller-Steim sowie Lehrer und Rektoren der beteiligten Schulen zum Anlass, vor Ort noch einmal mit Freude und Dankbarkeit auf die gelungene Aktion und die Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren zurückzublicken.

Motor der Aktion war Brigitte Müller-Steim. Nachdem der Zugang der Morchfeldunterführung 2007 behindertengerecht umgebaut war, wollte die CDU-Bezirksbeirätin die verdreckte und stinkende Unterführung durch Bemalung angstfreier gestalten. Sie wurde unterstützt durch Jürgen Grieb und Franz Hempen von der Stadtverwaltung Mannheim, durch Jürgen Fürst von der Polizei sowie durch zahlreiche Sponsoren: Stephen Gauder von der Firma Mega stellte die Grundierungsfarbe kostenlos zur Verfügung. Mitglieder der Maler- und Lackierer-Innung Mannheim mit Obermeister Markus Franz und Reinhold Krippl haben die Unterführung kostenlos gereinigt und mit weißer Farbe vorgestrichen.

Das Großkraftwerks Mannheim (GKM) unter dem damaligen Geschäftsführer Ottmar Frey spendete nicht nur Geld. Es stellte auch Projektoren, die die Entwürfe auf Folien, die die Kunstlehrerin der Schillerschule im Mai 2010 mit den Schülern auf dem Schulhof fertigte, großformatig auf die Wand der Unterführung projizierten, kostenlos zur Verfügung. Außerdem dankte Müller-Steim dem Bezirksbeirat für eine großzügige Spende, dem ehemaligen Café Zeilfelder, das einen Streuselkuchen für die fleißigen Schüler spendierte, sowie allen Aktiven ihres Teams.

„Es war bitterkalt“

Insgesamt wurden circa 600 Arbeitsstunden in die Neugestaltung der 38 Meter langen und circa drei Meter hohen Unterführung investiert. 17 Schüler der Wilhelm-Wund-Realschule mit Kunstlehrerin Beate Tilch-Frank und 18 Schüler der Schiller-Werkrealschule mit Kunstlehrerin Barbara Elsner und den Lehrern, Dagmar Rothe und Michael Winstel, beteiligten sich an der Kunstaktion.

In einer Projektwoche vom 18. bis 22 Oktober 2010 bemalten die Schüler der beiden Schulen unter der Anleitung ihrer Kunstlehrer die linke Wand der Unterführung (beim Gang von Neckarau zum Morchfeld) mit bunten Motiven zum Thema Neckarau. Kunstlehrerin Tilch-Frank erinnerte sich: „Es war bitterkalt, die Schüler arbeiteten mit Handschuhen, doch alle haben durchgehalten.“ Die Sache sei auch nicht ungefährlich gewesen, da die Schüler bei laufendem Verkehr arbeiteten, meinte Kunstlehrerin Elsner. Zum Glück habe die Polizei die Malaktion mit einem Band abgesperrt. Das Ergebnis der Kunstaktion begeistert den Schulleiter der Schillerschule, Stefan Boley, noch heute jeden Morgen aufs Neue, wenn er mit seinem Fahrrad zur Schule fährt. Die Stadtteilmotive – zu sehen sind bekannte Neckarauer Gebäude, zwischen denen sich ein Fluss schlängelt, und das Ortswappen – beleben die Unterführung an der Neckarauer Straße und sorgen dort seit nunmehr zehn Jahren für schöne bunte Farbtupfer. Jeder Schüler erhielt für seine Teilnahme eine Urkunde von Bürgermeister Peter Kurz, die er als Bewerbungsunterlage nutzen konnte. Außerdem erhielten die beiden Schulen einen Preis beim Neujahrsempfang 2011 im Rosengarten. Mittlerweile ist das Kunstwerk in die Jahre gekommen. 2012, als Schüler des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums die gegenüberliegende Seite der Unterführung gestalteten, hatte Initiatorin Müller-Steim das erste Kunstwerk reinigen lassen. Nun sind dort erneut einige Schmierereien zu sehen. Die CDU-Bezirksbeirätin will deshalb eine neue Spendenaktion starten. Wer die Reinigungsaktion unterstützen möchte, kann dies unter Telefon: 0621/822003 oder E-Mail: bezirksbeirat.brigitte.mueller-steim@mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020