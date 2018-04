Mit Grazie über die Stangen

Anzeige

Die kleinsten Reitsportler ab dem Vorschulalter sind mit Führzügel am Start. „Sie werden geführt, müssen aber Trab und Schritt reiten“, sagt Scheidel. Dazu gehört es auch, sicher zu sitzen. Zu den Highlights gehört der Reiterwettbewerb. „Da sind die Vereinsmitglieder sehr erfolgreich gewesen in den Eingangsklassen E.“

Beim Dressurreiten winken auch Geldpreise. „Es gibt auch Stil-Springen“, so Scheidel. Dabei zähle nicht zuletzt auch die Harmonie zwischen Pferd und Reiter und es gehe um Noten. Wer die Hindernisse berührt, muss mit Abzügen rechnen.

Zum Springen haben sich rund 300 Teilnehmer angemeldet, das sind etwa 1400 Starts. Vor dem Turnier muss der Parcours festgelegt werden, zunächst am Computer, dann in der Realität. Auch die Besucher dürfen Reiten. Am Samstag und Sonntag findet das Ponyreiten für Gäste statt. Zudem finden dann bei schönem Wetter Kutschfahrten durch den Waldpark statt.

In der Abreithalle können Reiter und Pferd sich auf den Wettbewerb vorbereiten. Die Pferde werden aufgewärmt. Gleichzeitig wird vor dem Springen die Muskulatur der Tiere gelockert. Theresa Castaldo hat ihr erstes Hallenturnier in dieser Saison absolviert. „Dafür war ich zufrieden“, sagt sie über die Note 7,2. Sie hat außerdem null Fehler gemacht. „Ich reite, seit ich sechs Jahre alt bin“, sagt die 17-Jährige. Ihre jüngere Schwester Giulia ist erst am Samstag dran. Sie wird auf Cipollini ihre Prüfung ablegen. Wenn sie gerade nicht selbst im Sattel sitzen, halten die beiden sich dennoch in der Nähe des Parcours auf, um zu sehen, was die anderen machen. „Die Konkurrenz ist ziemlich stark“, sagt Theresa Castaldo.

Von klein auf dabei

Selina Weckmann startet in der Gruppe M mit einem Stern. Die 18-Jährige reitet, „seit ich laufen kann“, verrät sie schmunzelnd. Sie liebt an ihrem Hobby die tägliche Arbeit mit dem Pferd. Auch Cerrin Klimutta ist öfters in Neckarau am Start. Ihre Mutter Maren Onken feuert sie an. „Wir kommen immer wieder gern her“, lobt die Fußgönheimerin.

Miriam Müller gehört zu den Besuchern. „Ein Freund ist geritten“, erzählt sie. Für Birgit Dörsam, deren Mann dabei hilft, die Speisen zuzubereiten, ist das Turnier mit Nostalgie verbunden: „Ich bin hier aufgewachsen.“

