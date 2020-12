Miteinander mit Abstand

Bereits vor einem Jahr hatte die Matthäusgemeinde mit der Caritas einen Termin für ihre Sonntagseinladung festgelegt. Doch nun zwang die Corona-Krise die Organisatoren, umzudenken. „Die Veranstaltung ausfallen zu lassen, wäre für mich keine Option gewesen. Schnell war klar, dass sie in einer anderen Form stattfinden kann und muss – als Sonntagseinladung „ToGo’“, sagt Annette Arnold, Älteste der Matthäusgemeinde und verantwortlich für die Organisation.

Viele Helfer im Einsatz

Viele ehrenamtliche Helfer, die jedes Jahr diese Veranstaltung unterstützen, wollten sich auch dieses Jahr wieder einbringen. So wurden Geschnetzeltes und Spätzle gekocht, von Gemeindegliedern gebackener Kuchen gepackt und mit weiteren Beigaben in 150 Tüten ausgegeben. Ungefähr 110 Gäste kamen einzeln oder in kleinen Gruppen. Ihr fast durchweg diszipliniertes Auftreten machte die Absperrungen und Markierungen fast überflüssig. „Die Gäste konnten zwar nicht an einem gedeckten Tisch Platz nehmen und sich bedienen lassen, waren aber dankbar für die Tüte und dafür, dass man sie nicht vergessen hat. So kam zwei Tage später eine E-Mail von einem Gast, die uns sehr gefreut hat, aber auch deutlich macht, dass Corona für sie noch mehr Verzicht bedeutet“, sagt Arnold.

Unter anderem habe eine Frau Folgendes an die Matthäusgemeinde geschrieben: „Nur wenige der teilnehmenden Gemeinden bieten auch während Corona ein Essen an. Im Frühlings-Lockdown wurden alle Termine sofort eingestellt, im Oktober und November gibt es in diesem Herbst jedes Mal nur einen Termin. Die katholische Gemeinde St. Joseph auf dem Lindenhof hat im Oktober auch, so wie Sie am vergangenen Sonntag, eine Tüte zum Mitnehmen verteilt. Danke, dass Sie Obdachlose wie mich nicht vergessen in der Corona-Zeit!“ Den Ehrenamtlichen habe es Freude gemacht, sich mal wieder einzubringen und ehrenamtlich zu arbeiten, versichert Arnold: „Dieses Miteinander – natürlich immer unter den Regeln Abstand, Hygiene, Mund-Nasenschutz – tat gut.“ mai/red

